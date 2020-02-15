'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1720 EYP ve 903 mayın tespit edildi
MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.'
|15 Şubat 2020 13:20
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