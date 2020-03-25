Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
|25 Mart 2020 10:43
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Bir kamu kurumunun memur kadrolarına atama yapabilmesi için önce boş kadroya, sonra da atama iznine ihtiyaç bulunmaktadır.
Atama izinlerinin kurumsal bazda dağıtımını ise Cumhurbaşkanlığı yapmaktadır.
Ancak bazı atamalar için atama iznine gerek bulunmaktadır. Bunların neler olduğu 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında yer almaktadır. Kararda, 17 adet işlemde atama izni aranmayacağı karara bağlanmıştır.
24 Mart 2020 tarihli kararda, bu 17 yeni duruma şu işlem de eklenmiştir:
"o) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,"
Bu yeni düzenleme şu anlama gelmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın istifa sonrası dönüş yoluyla personel alması atama izni sınırlamasına tabi olmayacaktır.
Bu karar sonrasında, Bakanlığın çok kısa bir süre içinde istifa sonrası dönüş kura ilanı yayımlaması bekleniyor.
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