1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 sığınmacı kurtarıldı
 26 Mart 2020 10:26
Yazdır
İzmir'de lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 9'u çocuk 24 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
26 Mart 2020 09:33		 Profesör çocukları için ayrı ev tuttu
26 Mart 2020 09:19
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
26 Mart 2020 09:12		 Korona'nın sessiz mağdurları
26 Mart 2020 08:59
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
26 Mart 2020 08:52		 İhsan amcanın hikayesi: Kilim dokuyup 6 çocuk büyüttü
26 Mart 2020 08:19
Koronavirüsü yenen Türk, anlattı: Halüsinasyon görüyordum
26 Mart 2020 07:58		 Koronavirüs 33 yaşındaki Dilek'i de aramızdan aldı
26 Mart 2020 07:41
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
26 Mart 2020 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Mart 2020 00:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Bakan Pekcan: 9 firmaya 943 bin 29 tl para cezası uygulandı10:59 - Hastaneye gitmeye çekinenler için online doktor imkanı10:56 - Hatay'dan 81 ilin sağlık müdürlüklerine Yayladağı lokumu gönderildi10:48 - Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı10:43 - SARAR, üretime koronavirüs arası verdi10:30 - 'Kesin teşhis testle konuluyor'10:28 - 'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat10:26 - İzmir'de lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı10:23 - Mardin'de PKK'lı 2 terörist tutuklandı10:20 - Gaziantep'te, tüm personele, serbest kıyafet izni geldi
10:15 - Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!10:10 - Borsa, güne düşüşle başladı10:09 - Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak10:05 - KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı09:46 - 14 bin işçi alımına başvurular başladı09:42 - Kapıya serviste, ek 10 bin istihdama ihtiyaç var09:41 - Dolar güne sakin başladı09:39 - Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Bazı ürünlerin 'ÖTV' oranına zam yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personelin yer değişikliğini yapacak
Görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gaziantep'te, tüm personele, serbest kıyafet izni geldi
İddialar yalanlanmıştı, eczaneden ikinci ölüm haberi geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
sosyalizm 4
Hantavirüs 5
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 2
komando dede 1
corona virüs vaka sayısı 2
ücretini atatürk ödedi 3
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam