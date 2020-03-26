Haziran'da yapılacak YKS ertelendi

BİLİM KURULU ÜYESİ: BU HASTALARIN %93'Ü KENDİĞİNDEN İYİLEŞECEK Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs tehlikesinin ne zaman sona ereceğine ilişkin, "Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, benim kişisel tahminim tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum" dedi.