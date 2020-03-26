Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS'nin ertelendiğini duyurdu
|26 Mart 2020 13:14
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS'nin ertelendiğini duyurdu.
YKS'yi ise sorulacak sorular ile ilgili, MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak.
YKS eğer ertelenmemiş olsaydı, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacaktı.Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
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