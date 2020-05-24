Sigortacılık ve Özel Emeklilik Üst Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/245)
|24 Mayıs 2020 05:32
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