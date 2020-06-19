Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
|19 Haziran 2020 01:02
|Yazdır
Öğretmenlerin, hizmet puanlarını düzenleyen, atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
Daha önce sadece 3 başlıktaki durumlar hizmet puanına etki ederlen, yönetmelikle bu etkinliklere yenisi eklenmiştir. Yeni eklenenler şu şekildedir:
1- Yatılı bölge ortaokul ifadesi "Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında" olarak değiştirilmiştir. Buna göre yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görev yapanlara ek hizmet puanı verilecektir.
2- İYEP kapsamında ders okutanlara her ay için ek 0,5 hizmet punaı verilecek.
3- Zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara ek hizmet puanı verilecek.
4- TÜBİTAK ve TÜBA koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere ek hizmet puanı verilecek.
5- Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilecek.
6- Doktora, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç), ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara, hakemli dergilerde makalesi yayımlananlara, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya ödül alanlara, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara, patent, faydalı model ve tasarım tescili yapanlara ek hizmet puanı verilecektir.
Doktora için verilecek 90, tezli yüksek lisans için ise 50 hizmet puanı verilecektir.
İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU
|YENİ
|ESKİ
|MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci
ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki
yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.
"(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.
(5) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."
"(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.
(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.
(9) Öğretmenlerden;
a) Doktora mezunu olanlara 90,
b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,
c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,
ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,
d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,
e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,
f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,
g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,
ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,
h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,
ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,
i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,
j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,
hizmet puanı verilir.
(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir."
|
(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.
(5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.
"Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları
GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okul adı değişen öğretmene artırımlı hizmet puanı verilir mi?
20 Şubat 2020 10:10
|DYK'da görev yapan müdür ve müdür yardımcıları ek hizmet puanı alabilir mi?
04 Şubat 2020 10:00
|Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
07 Aralık 2019 00:03
|Aksaray İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
10 Ekim 2019 10:46
|Ayın tamamı tamamlanmadan destekleme ve yetiştirme kurslarına 0,5 puan eklenir mi?
13 Haziran 2019 10:22
|Bedelli askerlik süresine hizmet puanı verilir mi?
13 Mart 2019 10:02
|Artırımlı hizmet puanı zorunlu hizmet alanında görev yapan tüm öğretmenlere verilmelidir
22 Ocak 2018 10:05
|54 bin okulun hizmet alanı ve puanları güncellendi
18 Ocak 2018 23:10
|Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanları ne demektir?
18 Ocak 2018 00:14
|MEB'de memurlukta geçen süre için hizmet puanı verilir mi?
05 Aralık 2015 12:15