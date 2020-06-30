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Müdür yardımcıları 2019 EKYS puanını müdürlük için kullanabilir

Müdür yardımcıları 2019 EKYS puanını müdürlük için kullanabilir
 30 Haziran 2020 14:21
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Müdür yardımcıları 2019 EKYS puanını müdürlük için kullanabilir

2019 da İlk defa müdür yardımcısı olup geçmişte yöneticiliği olmayanların (şartları taşımayanların) 2020 sınavına girip başarılı olsalar dahi müdürlük için başvuramayacaklarını gerekçeleri ile yazmıştık.

Yönetmelikte sınav puanının kaç kez kullanılabileceğine ilişkin bir kısıtlama olmadığından 2019 da sınav puanı ile müdür yardımcısı olanlar müdürlük şartlarını taşıyorlarsa (örneğin:2019 Eylül'den 30 ocak 2020'ye 4 ay müdür yardımcılığı ve geçmiş yıllarda 8 ay müdür yardımcısı olarak çalışmışsa) 2019 puanı ile müdürlüğe başvurabilirler.

MEB'in de bu uygulamayı yaptığı bilgisi söz konusu olup MEB'in sadece bu nedenle başvuru yapmayanlara(2019 Sınav puanı olan ve bu ikinci kez aynı puanı kullanamam diye düşünüp başvurmayanlara) başvuruyu uzatması yerinde olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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