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Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama

Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon sırasında tahribat oluştuğuna dair çıkan haberler üzerine Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu açıklama yaptı. Çapoğlu, "Habere konu restorasyon faaliyeti ve hukuki süreç ile Milli Saraylar İdaresi'nin uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.
 30 Haziran 2020 15:38
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Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama

Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon sırasında tahribat oluştuğuna dair çıkan haberler üzerine Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu açıklama yaptı. Çapoğlu, "Habere konu restorasyon faaliyeti ve hukuki süreç ile Milli Saraylar İdaresi'nin uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan Dairesi'nde yapılan restorasyon çalışması sırasında tarihi yapının duvarlarında tahribat oluştuğuna dair haberler üzerine açıklama yapıldı. Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyonun Milli Saraylar İdaresi'ne devrinden 6 yıl önce olduğunu belirten Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, belirlenen aksaklılar üzerine firma hakkında 2016 yılında idari ve adli soruşturma açıldığını söyledi. Yazılan tutanaklarda delik ya da çatlaktan bahsedilmediğini ifade eden Çapoğlu, duvarda bulunan resmin restorasyonu sırasında yüklenici firmanın bir elemanının gereksiz bir müdahalede bulunduğunu bildirdi. Restorasyon faaliyeti ve hukuki süreç ile Milli Saraylar İdaresi'nin ilgisi olmadığını söyleyen Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, "Bahsedilen restorasyon Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi'ne devrinden 6 yıl önce başlamış, işleyişte tespit edilen aksaklıklar üzerine yüklenici firma hakkında 2016 yılında idari ve adli soruşturma açılmıştır. Soruşturmayla birlikte firma işten el çektirilmiştir. Konuyla ilgili o yıl Topkapı Sarayı'nın bağlı olduğu Kültür Bakanlığının ilgili birimleri firmaya dava açmış ve hukuki süreç başlamıştır. Habere konu restorasyon faaliyeti ve hukuki süreç ile Milli Saraylar İdaresi'nin uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

"Yüklenici firmanın bir elemanı gereksiz bir müdahalede bulunuyor"

Duvardaki resmin restorasyonunun bilirkişi heyeti oluşturularak o heyetin kontrolünde yapıldığını belirten Çapoğlu, "Orada delik vesaire hiçbir delik yok. Geriye dönük belgeleri incelediğimizde tespit tutanakları var. Tutanağa baktığımızda herhangi bir delikten, çatlaktan bahsedilmiyor. Sadece duvarda yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 4.5 metre uzunluğunda bir resim var. Alçı zemin üzerine yapılmış. Orada zamanının restorasyon sorumluları resmin restorasyona alınması kararını veriyorlar. Bir yüklenici firma bu işi sürdürüyor. Bu süreçte o resim her türlü önlemler alınarak yere indiriliyor. Üzerinde her türlü koruma önlemleri de yapılıyor. Yüklenici firmanın bir elemanı gereksiz bir müdahalede bulunuyor. Bu da tespit ediliyor. Firma adına soruşturma açılıyor. Bu bilgiler 4. Koruma Kurulu'na ve Kültür Bakanlığı'na bildiriliyor. Gerekli müdahaleler bir bilirkişi heyeti oluşturularak o heyetin kontrolünde gerekli restorasyon yapılıyor. Bunun maliyeti de yüklenici firmadan tahsil ediliyor" diye konuştu.

Topkapı'da restorasyon rezaleti: Soruşturma açıldı
İhlas Haber Ajansı
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