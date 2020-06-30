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Meclis'te 'barolara ilişkin kanun teklifi' tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Şu an siyasallaşmış baronun en ağır örneğini görüyoruz. Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm milletimiz yakinen takip etti
 30 Haziran 2020 22:51
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Meclis'te 'barolara ilişkin kanun teklifi' tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de şu anda "siyasallaşmış baro"nun en ağır örneğinin görüldüğünü belirterek, "Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm milletimiz yakinen takip etti." dedi.

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerinin görüşmeleri sırasında, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan barolara ilişkin kanun teklifine yönelik tartışma yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, barolara ilişkin kanun teklifinin "sarayın talimatıyla" TBMM Başkanlığına sunulduğunu iddia etti.

İktidarın savunma mesleğini yok etmeye, baroları güçsüzleştirmeye ve köle durumuna sokmaya yönelik bir kanun teklifi hazırladığını ileri süren Tezcan, "Adliye koridorlarını Menzilcilere, Hak Yolculara tahsis ettiniz. Baroları da 'Menzilcilerin, Hak Yolcuların, filanca etnik kökenin, filanca cemaatin, filanca ideolojinin barosu' diye bölme peşindesiniz. Yazıktır bu yargı sistemine yaptığınız kötülükler." diye konuştu.

Söz konusu teklifin, 2013 yılında FETÖ projesi olduğunu savunan Tezcan, iktidara "FETÖ'nün yarım bıraktığı işleri ikmal etme peşinde misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tezcan, iktidarı barolara ilişkin kanun teklifinden vazgeçmeye çağırarak "Daha önce 'Allah da millet de bizi affetsin. Hata yapmışız.' deme hakkınızı tükettiniz. Hiç olmazsa şu saatten sonra yargı camiasına, savunma mesleğine, adalet duygusuna kötülük yapmaktan ve tahrip etmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

- "Dünyada örnekleri var"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP'li Tezcan'ın sözlerine yerinden cevap verdi.

Tezcan'ın sözünü ettiği "sarayın" milletin evi olduğuna işaret eden Turan, "Saraydaki kişi dediği de milletin çok büyük oy oranlarıyla yaklaşık yirmi yıldan beri hep destek verdiği bizim Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bizim o ifadeyle 'saraydakiyle' istişare etmemiz, toplantı yapmamız çok doğal." diye konuştu.

AK Parti'li Turan, birçok baronun "DHKP-C'nin arka bahçesi" niteliğinde açıklamaları bulunduğunu belirterek "Şu an siyasallaşmış baronun en ağır örneğini görüyoruz. Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm milletimiz yakinen takip etti." ifadelerini kullandı.

Barolara ilişkin kanun teklifinin "FETÖ projesi" olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Turan, teklif hazırlanırken vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığını anlattı.

Turan, düzenlemeyle mevcut baroların yerini koruduğunu, belli sayıda avukatın tekrar bir baro kurulabilmesine imkan tanındığını aktararak "İsteyene tekrar bir baro hakkı vermek, hem örgütlenme özgürlüğünün hem fikir özgürlüğünün bir gereğidir. Bunun dünyada örnekleri var." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP'li Tezcan'ın kanun teklifinin hazırlanmasına ilişkin iddialarının iftiradan ibaret olduğunu dile getirerek kendisini bunları ispata davet etti.

- "Utanırsınız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak kanun teklifiyle Türkiye Barolar Birliğine (TBB) 181 avukat bulunan Rize'nin 4 delege, 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir'in ise 5 delege gönderecek olmasını eleştirdi. Özel, "Mecliste oturup da ele geçirdiğiniz yasama çoğunluğuyla kötü işler yapmaya, demokrasiyi ayaklar altına almaya hakkınız yok. Utanırsınız! Gelecek dönemlere bunu bırakırsınız. Bir gün çıkarlar, bu tabloyu böyle alnınıza yapıştırırlar sizin." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Turan, TBB'nin "başkanların birliği" olduğuna işaret ederek, "Özgür Bey'in eleştirisini ciddiye alarak bu hassasiyeti önemli diyorum. O yüzden 5 bin avukatın olduğu yerde ilave bir baro imkanı varsa aynı şekilde delege imkanı da olsun. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir tarzı yerlerde her beş binde 1 ilave delege vererek zaten nüfusa ilişkin bir delegasyon yapılanmasını da kısmen sağlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kanun teklifinin komisyonda görüşüleceğini anımsatan Turan, bu aşamada getirilen teklifleri değerlendireceklerini belirtti.

- "Çoğulculuk hikayesi"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'li Turan'ın sözlerini eleştirerek, baro başkanlarının söz konusu kanun teklifine karşı olduklarını ilan ettiklerini söyledi.

İktidarı eleştiren Beştaş, "Bize çoğulculuk hikayesi anlatmasınlar. 'Savunmayı ele geçiremedim, hukuksuzluğumu teşhir ediyor. Kadın cinayetlerinde verdiğim cezasızlık kararlarına karşı tepki veriyorlar. İşkenceyi aklamama izin vermiyorlar. AİHM'e gidiyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar, ben bunu engellemek istiyorum.' diyorlar. Bunun meali budur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti'li Turan, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un da dile getirdiği "partisinin bir yöneticisine Diyarbakır'da işkence yapıldığı" iddiasının araştırılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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