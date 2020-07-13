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İstanbul Valiliği, kurban kesim yerlerine yönelik tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, kurban kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi.
 13 Temmuz 2020 13:06
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İstanbul Valiliği, kurban kesim yerlerine yönelik tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, kurban kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi.

Kurban kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin İstanbul Valiliği yazılı bir açılama yaptı. Açıklamada, "Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenmiş Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kaymakamlarımızca https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimivecalismarehberi.html adresinde bulunan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

"Kesim saatine ilişkin randevu SMS yoluyla bildirilecektir"

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında kesim yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, "İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu kapsamda konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, genelgemizle getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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