Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangının yol açtığı zarar, gün ışıyınca ortaya çıktı. Gece saatlerinde yangın Doğankent Sitesi'ne sıçradı ve bu nedenle yazlık mahalle önlem olarak tahliye edildi, elektrik şebekesi devre dışı bırakıldı. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına Müdahale ve Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki aktif yangının enerjisi düşürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. İzmir'de Seferihisar'daki her iki yangında da enerjiler düşürüldü, 3 kritik noktaya müdahale ediliyor. Hatay'dan da bir yangın haberi geldi. Şu an için büyük bir sorun olmadığı bilgisi geldi" açıklamasında bulundu.

Yangına Müdahale Detayları

3 günde 263 yangına müdahale edildi.

Seferihisar ve Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

kadar çıktığı belirtildi. Gece boyu rüzgar hızı 65 kilometreye kadar ulaştı.

kadar ulaştı. Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla hava araçları çalışmaya başladı.

İzmir'deki Müdahale ve Tahliyeler

"İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz." 3 noktada rüzgarın şiddeti artıyor ve ekipler bu bölgelere yoğunlaştı. Rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağı öngörülüyor.

4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı.

Hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından yapılıyor.

21 vatandaşımız ayakta tedavi ile evlerine geri döndü.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin sahaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın kendilerini anbean arayarak bilgi aldığını ifade etti. Yangınla ilgili olarak, artık korkulacak bir durum olmadığını ancak rüzgar hızının yüksek olmasının risk oluşturduğunu vurguladı.