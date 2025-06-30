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İzmir'deki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İki ayrı yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 08:14, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 08:22
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İzmir'deki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

Çok sayıda araç küle döndü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliye edilen mahalleler

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangını bölgesinde dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla dün saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemiş, İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.

İzmir Valisi Elban'ın açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlatmıştı.

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