Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da orman yangını çıktı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda emekli maaşı zammı, enflasyon oranları ve anayasa çalışmaları masaya yatırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 15:55, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 15:56
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları yer alıyor. Kabine, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek. Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı da netleşecek. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündeme gelecek.

Anayasa Hazırlık Komisyonu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak. Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye Süreci

Kabine'de, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşanan gelişmeler görüşülecek. Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Dış Politika ve Bölgesel Gelişmeler

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.
  • İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.
  • Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber