İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde çıkan orman yangınlarının çoğunun kontrol altına alındığını, kalan yangınlara ise hava ve kara ekiplerinin yoğun şekilde müdahale ettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:16, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:15
Son 3 gün içerisinde ülke genelinde toplam 263 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.
Devam Eden Orman Yangınları
- İzmir-Menderes-Kuyucak
- İzmir-Seferihisar-Doğanbey
- Manisa-Akhisar-Doğankaya
- Hatay-Antakya-Üçgedik
İzmir'deki Yangınlara Müdahale
İzmir'deki yangınlara toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personel ile müdahale edilmektedir.