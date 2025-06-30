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Hatay'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Mustafa Masatlı, "Şu an itibarıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması sebebiyle 160 hanemizin, yaklaşık bin 500 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 16:14, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:15
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Hatay'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 211 araç yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Ayrıca yangından etkilenen mahalle mezarlığında hasar oluştu.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor

- Yaklaşık bin 500 kişi tahliye edildi

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi.

Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.

- "Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok"

Masatlı, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de şu an itibarıyla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralarda karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok."

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, "Mahallelerimizin içerisinde de bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii yangının seyrinin önünü alması bakımından çalışmalarımızı muhakkak çok etkileyecektir ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

- 160 hane boşaltıldı, 60'tan fazla evde hasar var

Gelişmeleri sahada takip eden Masatlı, AA muhabirine, yangınla mücadelede 500'den fazla personelin görev aldığını söyledi.

Masatlı, 3 mahalledeki tahliyelerin tamamlandığını belirterek, "Şu an itibarıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması sebebiyle 160 hanemizin, yaklaşık bin 500 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Öğrenci yurtlarına yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." dedi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarını meteorolojik verileri dikkate alarak yürüttüklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Yangın nedeniyle 60'tan fazla evde hasar var. Şu anda rüzgarın hızı saatte 40-50 kilometre civarında ama yön değiştiriyor, esas sorun burada. Rüzgarın hızının saat 18.00'den sonra azalacağı yönünde meteorolojik tahmin var. Bütün ekipler sahada. Yangın bölgemizde daha fazla yayılmadan kontrol altına alıp soğutma işlemlerini başlatacağız."

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