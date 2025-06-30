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BIST 100 Endeksi Yüzde 3,62 Artışla 9.745,8 Puana Yükseldi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,62 artarak 9.745,8 puana çıktı. Bankacılık endeksi en çok kazandıran sektör oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:41, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:40
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,62 değer kazanarak 9.745,8 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 340,91 puan ve yüzde 3,62 artışla 9.745,8 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 75,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,85, holding endeksi ise yüzde 3,04 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Beklentileri

  • Sektör endekslerinde en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile madencilik oldu.
  • Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik beklentilerle karışık bir seyir izleniyor.
  • Başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Yurt İçi Ekonomik Veriler

  • Açıklanan verilere göre, işsizlik oranı mayısta yüzde 8,6'dan yüzde 8,4'e indi.
  • Dış ticaret açığı aynı dönemde 6 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,9 oldu.

Enflasyon Beklentileri ve Analist Görüşleri

  • AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.
  • Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor.
  • Yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.
  • BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç, 9.600 ve 9.500 puan ise destek konumunda.


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