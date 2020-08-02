Araştırma görevlisi, Sağlık Bakanlığındaki önceki kadrosuna nasıl atanır?

Soru: Ben 3 yıl Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede 657 kadrosu ile eczacı olarak görev yaptım. Daha sonra devlet üniversitesine muvafakat ile araştırma görevlisi olarak geçiş yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır bu görevdeyim. Tekrar sağlık bakanlığına geri dönmek için ne yapmalıyım? Ya da mümkün mü?

Cevap: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilmekte ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılmaktadır.

Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usül ve esaslar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmeliğin 1. maddesinde, "(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ile atama usul ve esaslarını düzenlemektir." hükmü yer almaktadır.

Hem 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi hem de Yönetmelik hükmü maddede sayılan kadro ve pozisyonlara yapılacak açıktan atamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemekle birlikte Sağlık Bakanlığı kuraya ilişkin ilanlarda kuraya başvurablilecek adaylar arasında Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerine de yer vermektedir. Ayrıca, Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler de kura kapsamına alınmıştır.

Açıktan atamanın kapsamlı bir tanımı mevzuatta yer almamakla birlikte genel olarak Devlet memuru statüsünde olmayan kişilerin memur kadrosuna atanması açıktan atama olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, kamuda sözleşmeli veya işçi olarak çalışan veya kamu dışından birinin memur kadrosuna atanması ile memurluktan istifa etmiş veya emekli olmuş birinin yeniden memur kadrosuna atanması açıktan atamadır.

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun memurların bir kurumdan diğerine nakillerini düzenleyen 74. maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükümleri yer almaktadır. Son fıkra hükmünde yer alan 160 sayılı Kanun mülga 217 sayılı KHK olarak uygulanmaktadır. Maddenin son fıkrası hükmüne göre Devlet memuru statüsünde olmamakla birlikte bir kadroya dayalı olarak çalışan ve hizmete giriş derecesi olan kamu görevlileri -öğretim elemanları, hakim savcılar- memur kadrosuna naklen atanabilmektedir. Kadrosu ve derecesi olmakla birlikte askeri personel mülga 217 sayılı KHK kapsamına girmediğinden memurluğa naklen atanamamaktadır.

Konumuzla doğrudan ilgili olmayan bu açıklamaları yapmamızın nedeni, araştırma görevlilerinin de içinde bulunduğu öğretim elemanlarının naklen Devlet memurluğuna atanabildiklerini, bu kapsamdaki atamaların açıktan atama olmadığını, dolayısıyla soru bağlamında bu tür bir atamanın 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamına girmediğini vurgulamak içindir. Ancak uygulamada Sağlık Bakanlığı bu tür atamaları da bir nevi açıktan atama kabul etmiş ve kura kapsamına almıştır.

Sonuç olarak ilgili mevzuat bağlamında, 657 sayılı Kanuna tabi eczacı kadrosunda görev yapmaktayken üniversitede 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlisi olarak atanan bir kişinin kurumların muvafakatı ile tekrar Sağlık Bakanlığında eczacı kadrosuna naklen atanabileceğini, ancak Sağlık Bakanlığının bu tür bir atamayı 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında değerlendirmesi sebebiyle Bakanlığın dönemsel olarak yaptığı kura duyurularını takip ederek başvurmanız halinde Bakanlıkta eczacı kadrosuna atanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.