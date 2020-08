Balıkesir'de ormanlık alanlarda piknik ateşi yasaklandı

İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelge ile ormanlık alanlarda ve mesire alanlarında 15 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılmasını yasakladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 07.08.2020 tarihli "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu Genelgesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 19.04.2018 tarihli 7139 sayılı Kanunla değişik 69'uncu maddesi gereğince, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 31 Ekim 2020 tarihine kadar ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla

Ayvalık İlçesindeki Sarımsaklı Tabiat Parkı, Ayvalık İlçesindeki Çamlık A Tipi Mesire Alanı, Ayvalık İlçesindeki Alihikmet Paşa (Sefa Çamlık) C Tipi Mesire Alanı, Ayvalık İlçesindeki Alihikmet Paşa (Laka) C Tipi Mesire Alanı, Ayvalık İlçesindeki Paşalimanı B Tipi Mesire Alanı, Havran İlçesindeki Kumluca A Tipi Mesire Alanı, Havran İlçesindeki Talimalanı B Tipi Mesire Alanı, Edremit İlçesindeki Hasan Boğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Edremit İlçesindeki Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı, Edremit İlçesindeki (Altınoluk) Darıdere Tabiat Parkı, Susurluk İlçesindeki Çaylak C Tipi Mesire Alanı, Susurluk İlçesindeki Karapürçek C Tipi Mesire Alanı, İvrindi İlçesindeki Yeşilköy (Saklıgöl) C Tipi Mesire Alanı, Karesi İlçesindeki Değirmenboğazı Tabiat Parkı, (Sadece park içinde belirlenen ocak yerlerinde olmak üzere) Mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında da, "Balıkesir İli ve İlçelerinde 31 Ekim 2020 tarihine kadar (akşam saat 20.00'dan, sabah saat 09.00'a kadar yasak olmak şartıyla) mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının isimleri ve mevkileri yukarıda yazılı olarak belirtilmiş olup Balıkesir İli ve İlçelerinde bulunan Ruhsatlı İşletmeler haricindeki tüm sahipli bağ, bahçe, zeytinlik vb. arazilerde (yine akşam saat 20.00'dan, sabah saat 09.00'a kadar yasak olmak şartıyla) 15 Eylül 2020 tarihine kadar bir ay süreyle her gün, 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak mangal, semaver vb. amaçlarla kontrollü ateş yakılması, (Gece kamp alanı olarak kullanılan Ayvalık İlçesindeki Çamlık A tipi Mesire alanı ve Havran İlçesindeki Kumluca A tipi Mesire alanı hariç) yasaklanmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereğince, ormana 4 km mesafe içinde kalan ve aynı Kanunun 31 ve 32'nci maddesinde bahsedilen yerlerde anız yakılması, bağ, bahçe ve zeytinliklerde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ot, dal ve artıkların yakılması yasaklanmıştır. Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1'inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç maddesi gereğince, yukarıda belirtilen faaliyetlerin yasaklanmasına ve yasaklama kararına uymayanlara aynı Kanunun 66'ncı maddesi yoluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.