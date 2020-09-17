Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor
|17 Eylül 2020 16:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk tarımının üreticinin alın teriyle büyüdüğünü bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sektördeki büyümeye işaret eden Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan 19,4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi." ifadesini kullandı.
Albayrak, paylaşımında, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2,7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." bilgisine yer verdi.
Bakan Albayrak'ın paylaşımında tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin bir video da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'de yüzde 2,7 olan tarım sektörünün büyüme hızı OECD ülkelerinde yüzde 1,3, AB ülkelerinde ise 0,5 olarak gerçekleşti.
Türkiye'deki beyaz et üretimi 2003'te 905 bin 220 ton iken geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 198 bin 90 tona çıktı. 1 milyon 201 bin 469 ton olan kırmızı et üretiminde, büyükbaş et üretimindeki artış öne çıktı. Buna göre büyükbaş et üretimi 292 bin 164 tondan 1 milyon 75 bin 552 tona ulaştı.
Ülkedeki tarımsal alet ve makine varlığı da bu dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. Traktör sayısı 997 bin 620'den 1 milyon 354 bin 912'ye yükseldi.
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