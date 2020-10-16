Bakan Koca: Yüz yüze eğiteme geçmekten yanayız
Bakan Koca: Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız
|16 Ekim 2020 19:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da basın toplantısı düzenledi.
Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız
Kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiği, hangi sınıfların nasıl açılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir değerlendirmesi olacak, sanırım önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde.
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