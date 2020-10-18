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Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı

Amerikan basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.
 18 Ekim 2020 00:18
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Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı

Amerikan basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

ABD'de "ana akım basın" olarak nitelendirilen medya, Ermenistan'ın dün gece Gence'ye düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında çocukların da olduğu birçok sivilin yaşamını yitirmesini manşetlerine taşımadı.

New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi basın kuruluşları, saldırıya dair ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer vermedi.

Öte yandan, Washington Post ise sadece Associated Press (AP) haber ajansının saldırıya ilişkin geçtiği haberi "Avrupa haberleri" bölümünde paylaşmakla yetindi.

'ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN BİRBİRİNİ SUÇLUYOR'

Bu arada, ülkenin önemli haber ajanslarından AP, saldırıya ilişkin servis ettiği haberinde doğrudan Ermenistan'ı suçlamaktan kaçındı.

AP, konuya ilişkin haberinin giriş cümlesinde, "Azerbaycan, Ermenistan'ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle vurmakla suçladı." ifadesini kullandı.

Haberde, Azerbaycan tarafının açıklamalarından önce Ermenistan Savunma Bakanlığının saldırıları inkar ettiği açıklamanın verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Reuters ise haberinde, "Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkes ihlali ve bombalama ile suçluyor" başlığını kullandı.

Memurlar.Net
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