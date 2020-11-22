1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın: Koronayı, nezle ve grip gibi atlattım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında koronavirüs tedavisi sırasında yaşadıklarını anlattı.
 22 Kasım 2020 10:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında koronavirüs tedavi sürecini anlatarak "O kadar dikkat etmemize rağmen kaptık. Nezle, grip gibi atlattık. Kısa bir sürede toparladım. İlk belirdiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım, onun sağlığı hepimizinkinden daha önemli. Adı konmamış bir karantinaya aldım kendimi. Test pozitif gelince hemen karantinaya ve tedaviye geçtim. Tedavi süreci zorlu değildi. İstirahat ettik. Benim için iyi bir fırsat da oldu, işleri telefonla takip ettim. Elimde bir kitap çalışması vardı, onu bitirdim. Verimli bir karantina dönemi oldu" dedi.

Korona virüs tedavisi gördüğü anımsatılan Kalın, dikkat ettiği halde hastalığa yakalandığını, nerede kaptığına yönelik geriye doğru bir tarama yaptıklarını fakat tespit edemediklerini, birkaç gün ateş, baş ve eklem ağrıları dışında hastalığı hafif atlattığını ve doktorların önerilerini yerine getirerek kısa sürede toparlandığını anlattı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor
22 Kasım 2020 13:05		 Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
22 Kasım 2020 12:38
KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak
22 Kasım 2020 12:33		 İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı
22 Kasım 2020 11:48
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in testi pozitif çıktı
22 Kasım 2020 10:43		 Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 1 Aralık'ı beklemeyin
22 Kasım 2020 10:26
'Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım'
22 Kasım 2020 10:21		 Bilim Kurulu üyesinden 'maske' uyarısı: Yüzde 100 korumaz
22 Kasım 2020 10:06
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
22 Kasım 2020 09:10		 Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
22 Kasım 2020 08:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor13:02 - Bu şehirde konut ve arsa fiyatları fırladı12:54 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak12:45 - 80 derece kolonya diye aldı, limon suyu çıktı12:38 - Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor12:36 - Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu
12:33 - KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak12:25 - KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz12:23 - Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor12:12 - Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti12:09 - Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı11:59 - Saati yanlış anlayınca sınava giremediler
11:52 - Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü11:48 - İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı11:45 - Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu11:38 - 5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü11:30 - Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
11:27 - FETÖ'nün akademik yapılanmadan sorumlu imamı: Şerif Ali Tekalan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızılötesi uydu fotoğrafları 1
zamanda yolculuk 1
serseri 1
patent 1
özsermaye 1
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 5
twitter'a hikaye özelliği gelmesi 3
Damga Vergisi 2
cari fiyat 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam