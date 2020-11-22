İbrahim Kalın: Koronayı, nezle ve grip gibi atlattım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında koronavirüs tedavi sürecini anlatarak "O kadar dikkat etmemize rağmen kaptık. Nezle, grip gibi atlattık. Kısa bir sürede toparladım. İlk belirdiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım, onun sağlığı hepimizinkinden daha önemli. Adı konmamış bir karantinaya aldım kendimi. Test pozitif gelince hemen karantinaya ve tedaviye geçtim. Tedavi süreci zorlu değildi. İstirahat ettik. Benim için iyi bir fırsat da oldu, işleri telefonla takip ettim. Elimde bir kitap çalışması vardı, onu bitirdim. Verimli bir karantina dönemi oldu" dedi.

Korona virüs tedavisi gördüğü anımsatılan Kalın, dikkat ettiği halde hastalığa yakalandığını, nerede kaptığına yönelik geriye doğru bir tarama yaptıklarını fakat tespit edemediklerini, birkaç gün ateş, baş ve eklem ağrıları dışında hastalığı hafif atlattığını ve doktorların önerilerini yerine getirerek kısa sürede toparlandığını anlattı.