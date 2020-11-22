Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu
Yozgat'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.
|22 Kasım 2020 12:36
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Yozgat'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.
Yozgat'ta ortaöğretim düzeyi KPSS'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Sınav öncesinde kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan adayların koşuşturmacaları ise kameralara yansıdı. 16 aday, polis eşliğinde İl Nüfus Müdürlüklerindeki işlemlerini hızlıca tamamlayabilmek için ter döktü. Adaylar geçici kimliklerini çıkardıktan sonra polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
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