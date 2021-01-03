Akademik alımlarda yazılı sınava katılım için adaylara makul süre tanınmalı!
|03 Ocak 2021 11:21
|+Aa- Yazdır
Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru için genel ve özel şartlarla birlikte diğer bütün hususlar, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.
Üniversiteler öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartlara ilave olarak belirledikleri niteliklerle birlikte, başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuç ilan tarihi ve giriş sınavı tarihlerini de Resmi Gazete'de ilan etmektedir.
İlanlara yapılan başvurular sonrası mezkür Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan kurallara uygun olarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday giriş sınavına çağrılmaktadır. Adaylar, her ne kadar üniversitenin yazılı sınav tarihini daha önceden biliyor olsa bile puan sıralamasını bilemediklerinden dolayı giriş sınavı için bir ulaşım planlaması yapmaları mümkün değildir.
Diğer taraftan, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlamalar ve her an karantinaya girme durumu olduğu da düşünüldüğünde, bugünlerde yapılacak her planlamanın bir köşesinde COVİD-19 süreci göz önüne alınmaktadır.
Bir takım yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda, yazılı sınavlar için çok kısa süreler belirlediği (1-2 gün sonrasına), bu durumun özellikle sınavın yapılacağı üniversiteye çok uzak illerden gelecek adaylar için büyük bir sorun oluşturduğu, alanında sınırlı sayıda kadro ilan edilen adaylar için bu durumun mağduriyete dönüştüğü görülmektedir.
Bu bağlamda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te her ne kadar düzenlenmemiş olsa dahi yükseköğretim kurumlarının ön değerlendirme sonuç ilan tarihi ile giriş sınavı tarihleri arasında adayların bu dönemin getirdiği koşulları da göz önüne alarak makul süre tanımaları hususunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Selçuk'tan engellilere atama müjdesi
31 Aralık 2020 19:58
|23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
31 Aralık 2020 12:35
|Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
30 Aralık 2020 20:49
|Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
30 Aralık 2020 15:33
|Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
30 Aralık 2020 12:49
|KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
30 Aralık 2020 11:45
|CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
30 Aralık 2020 08:30
|Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak
29 Aralık 2020 11:59
|Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı
29 Aralık 2020 10:04
|Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
29 Aralık 2020 09:53