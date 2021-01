Akademik alımlarda yazılı sınava katılım için adaylara makul süre tanınmalı!

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru için genel ve özel şartlarla birlikte diğer bütün hususlar, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Üniversiteler öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartlara ilave olarak belirledikleri niteliklerle birlikte, başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuç ilan tarihi ve giriş sınavı tarihlerini de Resmi Gazete'de ilan etmektedir.

İlanlara yapılan başvurular sonrası mezkür Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan kurallara uygun olarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday giriş sınavına çağrılmaktadır. Adaylar, her ne kadar üniversitenin yazılı sınav tarihini daha önceden biliyor olsa bile puan sıralamasını bilemediklerinden dolayı giriş sınavı için bir ulaşım planlaması yapmaları mümkün değildir.

Diğer taraftan, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlamalar ve her an karantinaya girme durumu olduğu da düşünüldüğünde, bugünlerde yapılacak her planlamanın bir köşesinde COVİD-19 süreci göz önüne alınmaktadır.

Bir takım yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda, yazılı sınavlar için çok kısa süreler belirlediği (1-2 gün sonrasına), bu durumun özellikle sınavın yapılacağı üniversiteye çok uzak illerden gelecek adaylar için büyük bir sorun oluşturduğu, alanında sınırlı sayıda kadro ilan edilen adaylar için bu durumun mağduriyete dönüştüğü görülmektedir.

Bu bağlamda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te her ne kadar düzenlenmemiş olsa dahi yükseköğretim kurumlarının ön değerlendirme sonuç ilan tarihi ile giriş sınavı tarihleri arasında adayların bu dönemin getirdiği koşulları da göz önüne alarak makul süre tanımaları hususunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir.