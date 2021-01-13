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İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, hastanelerden sonra il sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesini yayımladı
 13 Ocak 2021 14:31
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İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı dün hastanelere yönelik ek ödeme Genel yazısını yayımlamıştı. Tıklayınız. Bakanlık bugün ise il sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesini yayımladı. Yayımlanan Genelgeye göre; saha ekiplerinde görev alan personel ve il çağrı merkezi filyasyon ekiplerinde görev alan personel olmak üzere 7 gruptaki personele ek ödeme verilecek.

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
Memurlar.Net
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