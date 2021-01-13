İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı
Sağlık Bakanlığı, hastanelerden sonra il sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesini yayımladı
|13 Ocak 2021 14:31
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Sağlık Bakanlığı dün hastanelere yönelik ek ödeme Genel yazısını yayımlamıştı. Tıklayınız. Bakanlık bugün ise il sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesini yayımladı. Yayımlanan Genelgeye göre; saha ekiplerinde görev alan personel ve il çağrı merkezi filyasyon ekiplerinde görev alan personel olmak üzere 7 gruptaki personele ek ödeme verilecek.
İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
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