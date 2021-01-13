1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Sağlık Bakanı canlı yayında aşı oldu

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.
 13 Ocak 2021 19:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısa bir basın açıklaması yaptı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
12 Ocak 2021 19:04		 Dr. Paköz: Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir
11 Ocak 2021 22:22
Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı
11 Ocak 2021 22:18		 Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15
Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi
11 Ocak 2021 20:09		 Günlük vakada 10 binin altında ikinci gün!
10 Ocak 2021 19:00
Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da da tespit edildi
10 Ocak 2021 18:25		 22 yaşındaki Zilan, koronaya yenik düştü
10 Ocak 2021 16:19
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
09 Ocak 2021 23:24		 Prof. Dr. Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı
09 Ocak 2021 15:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi20:02 - İstanbul Valiliği'nden helikopter düştü iddiasına açıklama19:51 - Erdoğan'dan 'sosyal medya şirketleri'ne tepki19:20 - Terör örgütü TKP/ML'nin Türkiye sorumlusu yakalandı19:11 - Sağlık Bakanı canlı yayında aşı oldu19:09 - Yarından itibaren sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanacak
18:59 - CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi18:55 - Emre Belözoğlu: Mesut Özil'e her zamankinden daha yakınız18:48 - Kamuda haberleşmede milli ve yerli uygulamalar kullanılacak18:40 - Meteorolojiden iki bölgeye kar yağışı uyarısı18:31 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:28 - Sağlık alanında öğrencilik ve staj süreleri emeklilikte hesaba katılır mı?
18:23 - Son kullanma tarihi geçmiş 700 kilo eti vatandaşa yedireceklerdi18:22 - Brezilya aşı verilerini değiştirdi mi? Yüzde 50 ne anlama geliyor?18:11 - Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi koronaya yenik düştü18:04 - Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet17:53 - Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseltildi
17:52 - Meclis'in soru önergesi istatistikleri belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı
Koronavirüs aşısı randevuları verilmeye başlandı
Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanka 2
alt kattan hapşırmak ve üst kattan çok yaşa denmesi 1
Emoji 1
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 10
öğretmenler rahata alıştı 1
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 4
Bilinen ilk portreler 1
zevzek 2
sibirya'da bulunan mamut fosilleri 2
araba fiyatları 2
SON İLANLAR
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam