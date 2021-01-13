Sağlık Bakanı canlı yayında aşı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.
|13 Ocak 2021 19:11
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