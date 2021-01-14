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'Birlikte fiyat arttıran' firmalara milyonlarca lira ceza kesildi

Fiyat hareketleri özellikle ekmek ile makarna piyasasını da etkileyen un sektörüne yönelik 'birlikte fiyat artırma' soruşturması tamamlandı. 34 un üreticisine 25 milyon lira ceza kesildi
 14 Ocak 2021 08:12
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'Birlikte fiyat arttıran' firmalara milyonlarca lira ceza kesildi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Rekabet Kurumu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren şirketlere 'birlikte fiyat artırdıkları' gerekçesiyle yürütülen soruşturmada toplam 25 milyon liralık ceza kesti.

2019 yılında başlatılan soruşturmada toplanan delil ve savunmalar sonucu 34 firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'rekabeti engelleme ya da bozma amacını taşıyan teşebbüsler arası anlaşmalar ve uyumlu eylemler' içerikli maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Oybirliği ile alınan kararla, kanunun idari para cezalarını belirleyen 16. maddesi uyarınca 1.240 liradan 8 milyon 256 bin liraya kadar cezalar verildi. Buna göre en yüksek ceza 8 milyon 256 bin 092 lira ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kesildi. Ardından en yüksek cezalar Kozlu Gıda İmalat Sanayi AŞ'ye 5 milyon 629 bin 374 lira, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat'a 1 milyon 494 bin 48 lira, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 329 bin 406 lira ve Usta Un Gıda Motorlu Araçlar AŞ'ye 835 bin 62 lira olarak verildi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olan karara, Ulusoy Un önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile karşı dava açacağını da açıkladı. 2019 yılında yapılan açıklamalar ve fiyat verilerine göre ekmeklik buğday ununda yüzde 25 - 40 arasında fiyat artışı olduğu görülmüştü.

'2019'da rekolte azdı'

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, 2019 yılında gıda enflasyonunu düşürmek için daha detaylı bir zam takibi yapıldığını hatırlatırken, şu yorumu yaptı:

"Ancak işin temelinde buğday üretimi var. 2019 buğday rekoltesinin az olduğu, maliyetlerin arttığı bir yıldı. Bunların fiyatlara yansıtılması normal ancak birlikte hareket edildiği konusunda sıkıntı var.

Genel itibarıyla artan fiyatların buğday ununa da yansıtılması sonucu çıkıyor. Üretenlerin maliyetini düşürerek, bu piyasaların stabil kalmasını sağlamamız gerekiyor. Sadece çiftçiler artan maliyetleri kimseye yansıtamıyor."
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