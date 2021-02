SORU: 27/10/1970 doğumluyum. 01/10/1988 tarihi ile 25/07/1990 tarihleri arasında ödenmiş 650 gün SSK pirimim var. 25/04/2001 tarihinde devlet memuru oldum. Halen çalışıyorum. Hizmet birleştirmesi yaptım.1991 ve 1994 doğumlu iki çocuğum var. Bu durumda 20 yıl, 58 yaşa tabiyim. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Yapabilirsem emeklilik yaşımı 4 yıl öne çekmem mümkün mü? Teşekkür ederim.

CEVAP: Memurluk öncesinde yapılan doğumlar borçlanılırsa emeklilik yaşını etkiler mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Memurluğa başlamadan önce yapılan doğumlar borçlanıldığında emeklilik yaşını etkiler, ancak borçlanma yapılacak sürenin az veya çok olması ve 23/05/2002 tarihi öncesi ve sonrası olması yaş durumunu belirler.

Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434 hükümleri kapsamında olurlar. 5434 hükmünde sadece memur iken yapılan doğumlar nedeniyle kullanılan ücretsiz izin sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi mümkün olabiliyordu. Memurluğa başlamadan önce doğum nedeniyle kullanılan süreler borçlanma kapsamında sayılmıyordu.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayından geçerli yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla memurluğa başlamadan önceki doğum nedeniyle çalışılmayan süreler de borçlanma kapsamına alınmış ve bu surette kadın memurların da daha erken hizmet sürelerini tamamlamaları ve daha erken emeklilik yaşlarını tamamlama hakkı tanınmıştır. Bugün için her doğum için 2 yıllık süre toplamda 3 çocuk için 6 yıllık süre SGK ya borçlanıldığında hizmet satın alınabilmektedir.

5510 sayılı Kanun Madde 41 ile Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, borçlanabilecekleri belirlenmiştir.

Bu şekilde yapılan borçlanmalar doğum yapılan tarihte kabul edilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında geçmiş olarak kabul edilmektedir. Yani memur iken borçlanma yapılmış olsa bile memur statüsünde değil işçi statüsünde hizmet olarak kabul edilmektedir.

5434'e tabi memurların emeklilik kazanımları hizmet + yaş şartının yerine getirilmesiyle mümkün olabilmektedir. 8 Eylül 1999 öncesi hiçbir surette çalışması olmayan kadın memurlar 25 yıl + 58 yaş şartına tabi olurlar.

8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup bu çalışmalarla veya bu tarihten önce geçmiş olan ve borçlanılan sürelerle birlikte 23/05/2002 tarihindeki hizmet süresi 3 yıldan fazla olduğunda ise yaş grupları daha erken yaşa ve emeklilik için hizmet süresi de 20 hizmet yılına tabi olurlar.

Memurluktan önce yapılan doğum nedeniyle ve her doğum için 2 yıl toplamda da 6 yıl borçlanıldığında ve bu doğumların da 8 Eylül 1999 öncesi veya 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp da bu tarihten önce ve 23/05/2002 tarihine kadar olan süre içerisinde ise borçlanma yapıldığında hem hizmet süresi daha önce tamamlanır hem de emeklilik yaş grubunu etkileyeceğini değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1988 yılında kayıtlı olarak sigortalı işe başladıktan sonra ve 23/05/2002 tarihinden önce ve memurluk öncesindeki 1991 ve 1994 yıllarında yapmış olduğunuzu belirttiğiniz doğumlar nedeniyle (borçlanma yapılacak sürelerde sigortalı çalışılmış olunmaması kaydıyla) borçlanma yapılması halinde durumunuz;

1- Mevcut durumunuza göre 58 yaş + 20 yıl hizmete tabi olmaktasınız.

2- Bir çocuk için doğum yapılması halinde 2 yıl hizmet kazanılır ve emeklilik yaşınız 54 yaşa iner + 20 hizmet yılı olduğunda emeklilik kazanımını sağlarsınız.

3- İki çocuk için doğum yapılması halinde 4 yıl hizmet kazanılır ve emeklilik yaşınız 52 yaşar iner + 20 hizmet yılı olduğunda emeklilik kazanımını sağlarsınız.

Hakkınızda değerlendirmemiz verdiğiniz bilgiler kapsamında bu şekildedir, yine de borçlanma düşünceniz olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma tutarı ile hem hizmet hem de tarihler olarak borçlanma yapılması halinde emeklilik yaşınızı ne şekilde etkiler konusunda bilgi aldıktan sonra borçlanma yapmanızı tavsiye edebiliriz.

NOT: Bu değerlendirmemiz tamamıyla memurluk öncesi yapılan ve doğumlar içindir, 5434 e tabi memur iken yapılan doğumlar için yapılan borçlanmalardaki süre memurun doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin süresi kadardır ve her doğum için 2 yıllık süre değildir. Ayrıca 3 çocuk ile sınırı da yoktur, her doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin sürelerini sınırlama olmaksızın borçlanabilirler.