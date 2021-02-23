1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağır engelli çocuğu olan memurlar, emeklilik sırasında yaşı bekler mi?

Ağır engelli çocuğu olan kadın memurlar da diğer memurlar gibi emeklilik yaş haddine tabi olurlar, sadece yıpranma süresi olan memurlar hakkında uygulanan işlemlerde olduğu gibi 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışma sürelerinin dörtte biri kadar kazandıkları sürenin emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle daha erken emeklilik yaş grubunu tamamlamaya fayda sağladığını belirtebiliriz.
 23 Şubat 2021 11:03
+Aa- Yazdır
Ağır engelli çocuğu olan memurlar, emeklilik sırasında yaşı bekler mi?

SORU: Merhaba, Ben Çanakkale Cezaevinde memurum. 19 Yıllık görev sürem var ve engelli çocuğumdan dolayı 20 yıllık çalışma süresi sonunda emekli olabiliyorum. Sormak istediğim şu: Ben emekli olduğum zaman engelli çocuğumdan dolayı emeklilik maaşım ve ikramiyem hemen bağlanır mı yoksa yaşı beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

CEVAP: Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

2008 yılı Ekim ayında 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yasal düzenleme ile ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar, emeklilik şartlarını belirli bir oranda daha erken tamamlayabilmektedirler.

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü;

"Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. "

Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen süre ile sınırlı olan bu düzenleme ile ağır engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Eklenen süre kadar da kadın memurun emeklilik yaş haddinden indirilmektedir.

2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Çalışma hizmet sürelerine eklenilen her süre kadın memurun emeklilik yaş grubunu da daha önce tamamlamasına katkı sağlamaktadır, yani emeklilik yaş gruplarından da bu sürelerin dörtte biri indirilmektedir.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

- Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, malul çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Emeklilik yaş şartı aranmadan sosyal güvenlikte emeklilik kazanımı sağlayanlar sadece malulen emeklilik, engellilikten dolayı aylık bağlananlar ile vazife malulleridir.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışmalarının dörtte biri kadın memurun hem hizmet süresine ekleneceğini, hem de emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle emeklilik için gereken yaş grubunu daha erken tamamlamasına katkı sağladığını, değerlendirmekteyiz.

Ağır engelli çocuğu olan kadın memurlar da diğer memurlar gibi emeklilik yaş haddine tabi olurlar, sadece yıpranma süresi olan memurlar hakkında uygulanan işlemlerde olduğu gibi 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışma sürelerinin dörtte biri kadar kazandıkları sürenin emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle daha erken emeklilik yaş grubunu tamamlamaya fayda sağladığını belirtebiliriz.

Örnek olarak; 1/1/1980 doğumlu kadın memur diyelim emeklilik yaş grubu olarak 50 yaşına tabi olsun. Bu memur bu haktan yararlanarak 2 yıl kazansın. Bu memur 1/1/2030 yılı yerine 2 yıl düşmek suretiyle emeklilik yaşı olarak 1/1/2028 tarihinde emeklilik hakkını kazanmış olur.

Açıklamalarımız bağlamında, 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışmalarınızın dörtte biri tabi olacağınız emeklilik yaş grubundan indirilir ve bu tarih sizin emeklilik yaş tarihiniz olur. 20 yılı tamamladıktan sonra görevinizden ayrılabilirsiniz, ancak indirilmiş süre sonundaki emeklilik yaş tarihiniz gelmeden hem emekli aylığı bağlanmayacağını, hem de emekli ikramiyesi ödenmeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Genel Değerlendirmemiz:

Malul çocuğu bulunan kadın memurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak ağır engelli çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasını sağlayacak bir değişikliğin yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021 00:01		 Özel sektördeki sigortalı sürelere kıdem tazminatı ödenmemiş olsa dahi emekli ikramiyesi ödenir mi?
13 Şubat 2021 13:24
HİTAP'ta hem fiili hizmet süresi var hem toplam hizmet süresi. Hangisi dikkate alınmalı?
10 Şubat 2021 14:03		 Memurluk öncesinde yapılan doğumlar borçlanılırsa emeklilik yaşını etkiler mi?
09 Şubat 2021 14:02
703 sayılı KHK ile müşavirlikten alınanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?
05 Şubat 2021 00:01		 Emniyet ve TSK mensuplarının, öğrenim sürelerini borçlanmaları halinde emeklilik yaşları nasıl etkilenir?
03 Şubat 2021 16:35
Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?
02 Şubat 2021 00:03		 İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
31 Ocak 2021 00:03
2008 öncesi sözleşmeli hizmeti olanlar hangi bakımdan 5434'e tabi olur mu?
20 Ocak 2021 10:04		 Özel sektöre geçen memur, emekli ikramiyesini kaybetmemek için nelere dikkat etmeli?
13 Ocak 2021 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı11:58 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi11:55 - Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor11:55 - 1 günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni ortaya çıktı11:53 - Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak11:44 - 'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı
11:33 - Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti11:31 - Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor11:29 - Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi11:27 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:24 - Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi11:24 - Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
11:23 - Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı11:20 - Altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor11:15 - Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!11:12 - Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor11:06 - Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
11:03 - Ağır engelli çocuğu olan memurlar, emeklilik sırasında yaşı bekler mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzen ada 1
mutlu eden besinler 5
bi şey diyecektim 3
terek 1
Matkap 2
sobalı evde büyüyen çocuk 5
Forvo 1
içinde u harfi olan meyveler 4
En uzun canlı 1
okullar açıldı 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam