Ağır engelli çocuğu olan memurlar, emeklilik sırasında yaşı bekler mi?

SORU: Merhaba, Ben Çanakkale Cezaevinde memurum. 19 Yıllık görev sürem var ve engelli çocuğumdan dolayı 20 yıllık çalışma süresi sonunda emekli olabiliyorum. Sormak istediğim şu: Ben emekli olduğum zaman engelli çocuğumdan dolayı emeklilik maaşım ve ikramiyem hemen bağlanır mı yoksa yaşı beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

CEVAP: Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

2008 yılı Ekim ayında 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yasal düzenleme ile ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar, emeklilik şartlarını belirli bir oranda daha erken tamamlayabilmektedirler.

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü;

"Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. "

Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen süre ile sınırlı olan bu düzenleme ile ağır engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Eklenen süre kadar da kadın memurun emeklilik yaş haddinden indirilmektedir.

2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Çalışma hizmet sürelerine eklenilen her süre kadın memurun emeklilik yaş grubunu da daha önce tamamlamasına katkı sağlamaktadır, yani emeklilik yaş gruplarından da bu sürelerin dörtte biri indirilmektedir.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

- Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, malul çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Emeklilik yaş şartı aranmadan sosyal güvenlikte emeklilik kazanımı sağlayanlar sadece malulen emeklilik, engellilikten dolayı aylık bağlananlar ile vazife malulleridir.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışmalarının dörtte biri kadın memurun hem hizmet süresine ekleneceğini, hem de emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle emeklilik için gereken yaş grubunu daha erken tamamlamasına katkı sağladığını, değerlendirmekteyiz.

Ağır engelli çocuğu olan kadın memurlar da diğer memurlar gibi emeklilik yaş haddine tabi olurlar, sadece yıpranma süresi olan memurlar hakkında uygulanan işlemlerde olduğu gibi 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışma sürelerinin dörtte biri kadar kazandıkları sürenin emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle daha erken emeklilik yaş grubunu tamamlamaya fayda sağladığını belirtebiliriz.

Örnek olarak; 1/1/1980 doğumlu kadın memur diyelim emeklilik yaş grubu olarak 50 yaşına tabi olsun. Bu memur bu haktan yararlanarak 2 yıl kazansın. Bu memur 1/1/2030 yılı yerine 2 yıl düşmek suretiyle emeklilik yaşı olarak 1/1/2028 tarihinde emeklilik hakkını kazanmış olur.

Açıklamalarımız bağlamında, 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışmalarınızın dörtte biri tabi olacağınız emeklilik yaş grubundan indirilir ve bu tarih sizin emeklilik yaş tarihiniz olur. 20 yılı tamamladıktan sonra görevinizden ayrılabilirsiniz, ancak indirilmiş süre sonundaki emeklilik yaş tarihiniz gelmeden hem emekli aylığı bağlanmayacağını, hem de emekli ikramiyesi ödenmeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Genel Değerlendirmemiz:

Malul çocuğu bulunan kadın memurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak ağır engelli çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasını sağlayacak bir değişikliğin yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.