Halkbank'ta sevindiren iki karar

ABD'nin FETÖ'cülerin sahte delilleriyle açtığı Halkbank davalarında dün iki karar birden geldi. Bankayı temelsiz ve mesnetsiz iddialarla tazminata mahkum etmek isteyen, aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin açtığı dava şartlı olarak reddedildi. 876 kişi sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine hukuk davası açıp, tazminat istemişti.

ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışılan hukuk davasında, bir grup müşteki, İran'dan alacaklarını Halkbank'tan tahsil etmek istiyordu. Asılsız iddialarla dava açan kişiler, İran'dan alacaklarının tahsiliyle ilgisi olmamasına rağmen, Halkbank'ı hedef yapmıştı. Bunun için 9 milyar dolarlık tazminat davası açmışlardı.

DAVA ASKIYA ALINDI

Bir başka gelişme de New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nden geldi. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı. Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti. Bundan sonra, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 17 Mart'a kadar davayla ilgili dilekçelerini İstinaf Mahkemesi'ne sunacaklar. Dilekçeler verildikten sonra inceleme yapılacak.

BANKA AÇIKLAMA YAPTI

HALKBANK, ABD'de süren davalara ilişkin dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, New York'taki mahkemenin Halkbank'ın yargı yeri uyumsuzluğuna ilişkin yaptığı itirazı kabul ettiği ve 16 Şubat 2021'de davanın şartlı olarak reddedildiği duyurularak, şöyle denildi: "24 Temmuz 2020 tarihinde KAP'a yapılan açıklamamızda; bazı müştekiler tarafından ABD'de bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti. ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, davayı şartlı olarak reddetmiştir."