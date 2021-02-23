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TOBB 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Temel olarak proje kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 50 bin kişiye yapay zeka eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Üstelik tüm bu eğitimlere katılmak isteyen gençlerimiz ücretsiz olarak bu imkandan yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.
 23 Şubat 2021 16:40
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TOBB 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

TOBB ve Global Al Hub iş birliğinde "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" lansmanı canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleşti. Lansmanda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yapay zekanın tüketici davranışlarında, tıpta, hukukta ve eğitimde kullanılmaya başlanıldığını bildirerek, KOBİ'lerin ve işletmelerin, yapay zekayı artık değer oluşturmak için kullandığını söyledi. Bu alandaki genç sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Hisarcıklıoğlu, "Böylelikle hem yapay zeka ekosistemini büyütecek hem de şirketlerin ve kurumların yapay zekanın imkanlarından daha çok yararlanmalarını sağlayacağız. Burada seçebileceğimiz iki yol var. Ya yapay zeka dönüşümüne öncülük edeceğiz ya da bu dönüşümü uzaktan izleyeceğiz. Yapay zeka ile entegre olmamak gibi bir seçeneğimiz yok. Yapay zeka ile entegre olmayan her sistem bu yolda mutlaka kaybedecek. Hedef çok hızlı ilerliyor. Bu konuda teknoloji gelişsin, biz uzaktan izleyelim gibi bir seçeneğimiz yok. Bu teknolojiyi hem çok yakından takip etmeli hem de yapay zeka dönüşümüne öncülük etmeliyiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yapay zekanın öneminin uzun süredir farkında olan bir camiayız. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz bu çağda ve yakın gelecekte yapay zeka konusunda uzmanlaşmış gençlere çok daha ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

"Yapay zeka eğitimleri vereceğiz"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk olarak 2019 yılında Yapay Zeka Mühendisliği lisans bölümünün kurulduğunu ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türk yükseköğretim sistemine örnek olduğumuz bu ilkimizin ardından, bugün TOBB ETÜ dışındaki 3 üniversitede daha yapay zeka mühendisliği bölümleri açıldı. Lisans eğitiminde yapay zekaya odaklanmış, yapay zeka ile ilgili diğer disiplinlerle gençlerimizi yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Zira bizim en önemli görevlerimizden biri de, üyelerimizin sağladığı istihdamın yani beşeri sermayenin beceri setini geliştirmektir. Geçmişten bu yana çalışanlara ve istihdam piyasasına girmek isteyen gençlerimize mesleki eğitimler verdik. İşte bu proje ile çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, özellikle de meslek lisesi öğrencilerimize yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Yapay zeka dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ artık bunu gerektirmektedir" dedi.

"Yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Başkan Hisarcıklıoğlu, bu projede uygulanacak eğitim programlarının, teknik ağırlıklı ve farkındalık oluşturmaya yönelik olacağını dile getirerek, "Teknik ağırlıklı eğitimlerde lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak 'Python'a Giriş' ve 'Makine Öğrenmesine Giriş' kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmalarını sağlayacağız. Farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerde ise girişimcilere, şirketlere, KOBİ'lere, öğretim üyeleri ile lise ve meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri vereceğiz. Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Temel olarak proje kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"50 bin kişiye yapay zeka eğitimi vermeyi planlıyoruz"

Bu kapsamda 50 bin kişiye yapay zeka eğitimleri verileceği bilgisini veren Başkan Hisarcıklıoğlu, "Üstelik tüm bu eğitimlere katılmak isteyen gençlerimiz ücretsiz olarak bu imkandan yararlanabilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan gençlerimiz TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Global AI Hub'tan sertifika alacaklar. Burada özellikle kadınların yoğun katılımını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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