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Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, engelli kamu personeli alımında yüzde 41 özür oranı şartı arandığı, Gökhan Özdemir'in ise geçerli sağlık kurulu raporuna göre yüzde 33 engelli olduğu belirtildi
 07 Nisan 2021 10:51
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Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilmesi üzerine devlet memurluğundan çıkarılan Gökhan Özdemir hakkındaki işlemlerin kanunlar çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "3 farklı rapor işinden etti" başlıklı haberlerde adı geçen Gökhan Özdemir'in, 1 Mart 2012'de Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen ve yüzde 14 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, buradan da 13 Mart 2012'de yüzde 41 engelli olduğuna ilişkin rapor verildiği ifade edildi.

Özdemir'in oluşan bu fark nedeniyle Kırşehir Sağlık Müdürlüğünce hakem hastane olan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, bu hastaneden de 26 Mart 2012'de yüzde 33 engelli olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu verildiği kaydedildi.

Özdemir'in Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve daha sonra ki işe alım aşamalarında Ankara'daki hakem hastaneden verilen raporunu kullanması gerekirken, Kayseri'den alınan raporu kullandığı ifade edilen açıklamada, bu rapora istinaden 2016 yılında Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde memur olarak atandığı aktarıldı.

Yönetmelikte engelli kamu personeli alımında yüzde 41 özür oranı şartı arandığı anımsatılan açıklamada, durumun anlaşılması üzerine maarif müfettişlerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

- Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Açıklamada, soruşturma sonucu Kırşehir Valiliğinin 3 Şubat 2021 tarihli oluru ile Gökhan Özdemir'in Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devlet memurluğunun sona erdirildiği ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Gökhan Özdemir de gazetecilere yaptığı açıklamada, EKPSS sınavına girerek başarılı olduktan sonra kurumdan rapor istediklerini belirterek, "3 tane raporumu sundum. Sonucunda yüzde 41 oranındaki raporu kabul ettiler. 5 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldım. Mağdur oldum. Burada benim bir hatam yok. Memurun hatasından dolayı mağdur edildim." dedi.

Özdemir, göreve son verme işleminin hukuka aykırı yapıldığını ileri sürerek, işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Yozgat İdare Mahkemesinde dava açtıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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