1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu

Topkapı Sarayı'nda yapılan yeraltı araştırmalarında önemli bir arkeolojik buluntuya ulaşıldı. Roma dönemine ait olan ve 3 bölümden oluşan galerinin yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan bir sarnıç olduğu tahmin ediliyor.
 08 Nisan 2021 23:21
+Aa- Yazdır
Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu

Topkapı Sarayı ve çevresi, Roma dönemine ait manastır, kilise, sarnıç ve benzeri birçok esere ev sahipliği yapıyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, bilim ve koruma kurulu kararları çerçevesinde Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yürütülen yeraltı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen arkeolojik bir galeriye ulaşıldı.

Sarayın 1. avlusunda Roma dönemine ait olduğu düşünülen galeri üç bölümden oluşuyor.

Galerinin, yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan sarnıç olduğu tahmin ediliyor.

Sarayın ziyaret alanını genişletme projesi kapsamında rastlanılan kalıntıya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları ise devam ediyor.

"Henüz ziyarete açılmayan alt kısımlardaki alanlarda bulundu"

Buluntu hakkında bilgi veren İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Buradaki çalışmalar Milli Saraylar İdaresi Bilim ve Değerlendirme Kurulu çerçevesinde Topkapı Sarayı'nın henüz ziyarete açılmayan alt kısımlardaki alanlarda bir peyzaj çalışması sırasında yapılan yer üstü ve yeraltı araştırmalar kapsamında bulundu. Burası Bab-ı Hümayun'dan girişte, sağ tarafa çizme kapısı diye adlandırılan kapıdan döndüğümüzde alt kısımda kalan bir galeri. Bu galerinin hemen üzerinde daha önceki yıllarda tespit edilen bir sarnıç var. Bu içinde bulunduğumuz galeri ise arkadaşlarımızın yaptığı yeraltı araştırmaları kapsamında yeni bulundu" dedi.

"Roma dönemine ait arkeolojik bir buluntu olduğunu ifade edebiliyoruz"

Peyzaj çalışmalarını tamamladığında ziyarete açılacağını söyleyen Çapoğlu, şöyle devam etti:

"Direkt olarak sarnıç olduğunu ifade edemeyiz. Ama sarnıca bağlı alt yollar, galeriler veya burada bir başka yapının altındaki bir galeri olabilir. Bu konudaki araştırma çalışmaları devam etmektedir. Biz buradaki toprak örtüyü kaldırdık. Burada elde ettiğimiz verileri bilim ve değerlendirme kuruluna sunacağız orada yeni bir karar alınması durumunda uzman arkeologlar yönetiminde burada arkeolojik bir kazı yapılabilir. Henüz hiç ziyarete açılmamış alanların peyzaj çalışmasını yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarını tamamladığımızda ziyaretçilerin de içine güvenli bir şekilde girebileceği şartları oluşturmak istiyoruz. Yapıya baktığımızda Roma dönemine ait arkeolojik bir buluntu olduğunu ifade edebiliyoruz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak
08 Nisan 2021 23:43		 Edirne'nin Makedon Kulesi, müze oluyor
08 Nisan 2021 19:32
Film gibi olay: Defnedilen baba hastanede karşılarına çıktı
08 Nisan 2021 18:59		 Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
08 Nisan 2021 18:55
Sivas'ta 185 kişilik işbaşı eğitim programı ile istihdama katkı sağlanacak
08 Nisan 2021 18:23		 Vali uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükseliyor
08 Nisan 2021 16:07
KİPTAŞ'tan Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklama
08 Nisan 2021 14:49		 Karantinada olması gerekirken otobüste yakalanan kişiye 4 bin 50 lira ceza
08 Nisan 2021 14:30
Vaka sayılarının arttığı İzmir'de filyasyon ekipleri yoğun mesaide
08 Nisan 2021 14:22		 Açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen market kapatıldı
08 Nisan 2021 13:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı00:01 - 9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:48 - Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'23:45 - İGA, engelli yolculara taksi hizmeti başladığını duyurdu23:43 - Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak23:41 - İstanbul'da 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
23:38 - Prof. Dr. Aydın: Ramazanda tam kapanma uygulanmalı23:33 - Büyükelçilerden Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü23:31 - Bilim Kurulu toplantısı ertelendi23:21 - Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu23:20 - Hem yol ücretini vermediler hem de şoförü darp ettiler23:17 - ABD, Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşünüyor
22:57 - Emin Evim'den ilk çeyrekte rekor teslimat22:38 - Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi22:37 - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı22:15 - Samsun'da ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi21:36 - '125 bin öğretmen hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak'
21:30 - Vaka sayısı 56 bine yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doksanlarda çocuk olmak 2
etiketleme 1
Birsen Tezer 1
paradise 1
daralmak 1
bilenmek 1
esnek çalışma 1
story atmak 5
kadıköy süreyya sineması 2
muaf 3
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam