Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları

Firari FETÖ'cüler için "Bütün ağababaları uçtu gitti" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ne kadar gariban varsa içeride" dediği darbeciler, 15 Temmuz'da 251 vatandaşı şehit etti, binlerce vatandaşı yaraladı. "Garibanlar", hırsızlıkları ile yüz binlerce kişinin hakkını gasp etti, kumpaslarla birçok kişiye hayatı zehir etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra açılan 289 davadan 287'si karara bağlandı. Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamlarının da aralarında olduğu bin 626 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 373 kişi müebbet hapse mahkum edildi.

HAİNLERE SAHİP ÇIKTI

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi yaptığı açıklamayla FETÖ'cü polisleri serbest bırakma sözü veren Akşener, bu defa da vatandaşları katleden darbeci hainlere sahip çıktı. Katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimini kastederek "Bütün ağababaları uçtu gitti, ne kadar gariban varsa içeride" diyen Akşener, katliamın sorumlularını masum gösterme çabasına girdi. Akşener'in "gariban" olarak nitelendirdiği darbecilerden bazıları şunlar:

SİVİL İMAMLAR

FETÖ imamları firari Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönetti. Buradan darbecilere emirler veren sivil imamlar, vatandaşların şehit edilmesine neden oldu. Batmaz, Oruç, Biniş ve Çiçek 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DARBENİN BEYİN TAKIMI

Darbeyi sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri yönetti. Genelkurmay çatı davasında yargılanan Akın Öztürk, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Özçetin, Cemil turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış gibi sanıklar, ülkedeki tüm darbe eylemlerinden sorumlu tutuldu ve 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

KATİL PİLOTLAR

Darbe girişimi boyunca 25 pilot, F-16 uçağını kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı. Eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, Polis Özel Harekat Başkanlığına bombalı saldırı düzenledi. 43 kahraman özel harekatçı ile 1 imamı şehit etti. Ardından TBMM ve TÜRKSAT'a da bombalar yağdırdı. Eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombaladı, 15 kişiyi şehit etti. Eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit etti. Eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül ile üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan, Ankara Emniyet Müdürlüğünü farklı zamanlarda bombaladı. 2 vatandaş şehit oldu. Eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, TBMM'yi bombalarken, eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleme yaptı. Darbeciler, F-16'ların yanısıra helikopterleri de o gece kullandı. Helikopterlerle gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucunda 28 kişi şehit oldu, 276 kişi yaralandı.

FETÖ'CÜLERE KEFİL OLDU

Akşener'in "gariban" dediği FETÖ'cüler arasında soru hırsızları da bulunuyor. FETÖ, siyaseti dizayn etmek, kendinden olmayanları da kurdukları kumpaslarla tasfiye etmek için binlerce kişiyi hukuka aykırı bir şekilde kayda aldı. Yine hukuksuz dinleme kararlarında imzası bulunan hakim-savcılar da cezaevinde. Hatta bunların önemli bir kısmının yargılandığı davalarda kararlar da çıktı. O isimlerden bazıları şöyle: Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney, eski emniyet müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer.

Ankara'ya bomba yağdırdı

Akşener'in "garibanlar" dediği FETÖ'cüler arasında F-16'larla Ankara'yı bombalatan Akıncı Üssü'nün eski komutanı Hakan Evrim de var. Akıncı Üssü'nü yöneten sivil imam Kemal Batmaz'a baş selamı veren Evrim, darbe gecesi rehin alınan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a Gülen'le görüşme teklifinde bulundu. Evrim'in talimatlarıyla darbe gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne F-16'larla bomba atıldı. Darbe gecesi ölüm yağdıran FETÖ'cü pilotlara örgütün talimatlarını ileten Evrim, üsse gelen helikopterlerin de "yurtta sulh" parolasıyla iniş yapabileceğini kuledeki personele iletmişti.

Kaset kumpası

Usulsüz dinlemelerde adı geçen birçok FETÖ'cü polisin adı, örgütün diğer kumpaslarında ve suikastlarında da geçiyor. Bunlardan birisi FETÖ'nün, Türk siyasetini örgütsel amaçları ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmek için CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı MHP'lilere yönelik kurulan kaset kumpasıydı.

MİT TIR'larının durdurulması

FETÖ'nün bir diğer kumpası da 2014 yılında Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasıydı. Türkiye'yi uluslararası arenada "teröre destek veren ülke" konumuna düşürmek isteyen FETÖ'cü savcılar ve jandarma personeli iş başındaydı. Yargılaması Yargıtay'da görülen tutuklu kumpasçılardan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay 17 yıl 3 ay ile 26 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.



FETÖ SUİKASTLARI

-FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak değerlendirilen Hrant Dink suikastının üzerinden 14 yıl geçti. Suikasta ilişkin davada tetikçi Ogün Samast ve arkadaşlarına ağır cezalar verilirken, cinayette parmağı olan FETÖ'cü polis şefleri ve askerler de hapse mahkum edildi.

-Muhsin Yazıcıoğlu suikastındaki FETÖ parmağı da yürütülen soruşturmalarla deşifre ediliyor. FETÖ, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturmaya müdahale ederek yönlendirmede bulundu. Arama kurtarma timinde yer alan ve helikopterdeki kayıt cihazlarını çalan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya çıktı.

-Rus Büyükelçi Andrey Karlov da FETÖ suikastına kurban gitti. Suikastçı Mevlüt Altıntaş'ın FETÖ tarafından özel olarak seçilerek eğitilen, kripto örgüt mensubu olduğu belirlendi.

ABDULLAH SARİCA