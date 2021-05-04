Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada kurum içi defterdarlık uzmanlığı alımlarının açıktan atama sayılarında herhangi bir azalma yaratmadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan duyuru;

(A) GRUBU OLARAK NİTELENEN SINAVLARA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımızca (A) grubu olarak nitelenen kadrolara ilişkin sınavlar kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmektedir.

İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esasları, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Defterdarlık Uzmanlığı kurumiçi özel sınavlarının kadro ihtiyacı, sınavda başarılı olan memurların halen işgal ettikleri kadroların değiştirilmesi suretiyle karşılandığından, açılacak olan kurumiçi özel sınavlar, açıktan atama yapılacak kadroların sayısında herhangi bir azalmaya sebebiyet vermemektedir.

Bakanlığımızda sınavlar ilgili mevzuat hükümlerine uygun açık ve şeffaf olarak yapılmakta olup, bahsi geçen sınavlara ilişkin ilanlar Resmi Gazetede (www.resmigazete.gov.tr), e-Devlet portalında (www.turkiye.gov.tr) ve Bakanlığımız internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) yayımlanarak adaylara duyurulmakta, ayrıca adaylarda aranacak şartlara da söz konusu ilanlarda yer verilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.