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Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bindeki vaka sayılarına göre 17-23 Nisan haftası ile 24-30 Nisan haftası karşılaştırıldığında Iğdır, Osmaniye, Sinop, Çanakkale ve Yalova'da %45'in üzerinde azalışlar oldu.
|04 Mayıs 2021 22:49
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Bir önceki haftaya göre, haftalık vaka sayıları tüm illerimizde azaldı. Vaka sayısı en çok azalan illerimiz sırasıyla Iğdır, Osmaniye, Sinop, Çanakkale, Yalova, Hatay, Giresun, Adana, Samsun, Bingöl ve Zonguldak'ta oldu.
Ankara'da bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayısı yüzde 36 azalış oldu.
İstanbul'da yüzde 37, İzmir'de ise yüzde 33 oranında vakalar azaldı.
İŞTE İLLERİN 17-23 NİSAN HAFTASINA GÖRE VAKA SAYISINDAKİ YÜZDESEL ARTIŞLARI
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