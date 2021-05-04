Bakan Gül, infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personeliyle iftar programında bir araya geldi.
|04 Mayıs 2021 23:20
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Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Edilen duaların ardından Bakan Gül, CTE çalışanlarıyla sohbet etti.
Çalışanların ramazanını tebrik eden Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışmaları dolayısıyla onlara teşekkür etti.
Bakan Gül, "Bu zamana kadar başarıyla ifa ettiğiniz görevinizi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum." dedi.
İnfaz kurumlarında görev yapan değerli personelimiz ile iftarda bir araya geldik.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 4, 2021
Gece gündüz demeden özveriyle ve fedakarca çalışan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/zSYmczbSDM
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