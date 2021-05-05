Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
|05 Mayıs 2021 08:47
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Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle;
"Alpaslan Kuytul'culara camide biber gazlı müdahale ile Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesi AK Parti MYK'da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor. Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet'in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet'le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak" dedi.
Selvi, yazısında eski Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadeleriyle ilgili olarak da, "Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesinden haberi olmadığı anlaşılıyor. Erdoğan duyunca yüzünü buruşturuyor" ifadesini kullandı.Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama
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