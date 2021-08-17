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Kamu yönetiminde 'alacadana fıstık' kuralı

Kamu yönetiminde sıklıkla karşılaşılan ama ne uygulayanın ne başkalarının çok da farkında olmadığı "alacadana fıstık" kuralından bahsedeceğiz. Bu kuralı da bir hikayeyle anlatmaya çalışacağız.
17 Ağustos 2021 13:51
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Kamu yönetiminde 'alacadana fıstık' kuralı

Malum olduğu üzere, hikayeler geçmişte yaşanan olayları bazen olduğu gibi bazen de biraz abartarak anlatan metinlerdir. Hikayeler hikaye olarak kaldığı sürece bizlerin yolunu aydınlatamaz ve bizlere ibret veremezler. Ne zaman ki hikayelerden ders almaya başlarsak işte o zaman hikayeler yolumuzu aydınlatan kandillere dönüşürler. Bu yazımızda da bir hikaye ile kamu yönetiminde alacadana fıstık kuralını anlatarak ders çıkarmaya çalışacağız.

Kamu yönetiminde "alaca dana fıstık" kuralı nedir?

Vaktiyle bir yeniçeri ağası varmış, mevki ve makamların bilgiden ve birikimden ziyade bilek gücüyle elde edildiği bir dönemde vezir oluvermiş. Kendisine tebriğe gelip de kendisinin ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğunu söyleyen dalkavuklara yersiz tebcillerden vazgeçmelerini söyleyerek açık yüreklilikle benim vezirliğe gelmemin sebebi liyakatimden ziyade sadakatimdendir dermiş. Ne mutlu kendini ve makamlara nasıl geldiklerini bilenlere.

Bu vezir ne kadar durumunu anlatırsa anlatsın dalkavuklar her fırsatta övgü dolu sözlerini boncuk gibi arka arka dizerlermiş. Vezir de onlara he he "alaca dana fıstık" diye cevap verirmiş. İyi de bu vezir bu sözle ne demek istiyor diye dalkavukları bir merak sararmış ama bir türlü de bu sözün ne demek olduğunu sormaya cesaret edemezlermiş.

Merak bu ya, sonunda kahyaya sormuşlar.

Yahu kahya Vezir hazretleri "alaca dana fıstık" demekle neyi murat ediyor diye sormuşlar. Kahya dalkavuklara demiş ki vezirin dili Arapça tanımlamalara dönmediği için "Ennecatü Fissıdk" yani "Kurtuluş doğruluktadır" demek istiyor. Demek ki sizlerde doğruluktan ayrılmazsanız sizde vezirlik yolu açılır. Hikayede geçen "Kurtuluş doğruluktadır" ifadesi vezir gibi "Kurtuluş sadakattedir" şeklinde anlaşılınca ortaya kamu yönetiminde alacadana fıstık kuralı çıkıyor. Vezirin durumu tam da buna uyuyor.

Eğer bu kuralı aslına çevirmek ve kurtuluşun hem doğruluk hem de sadakatten geçtiğini, bu sadakatin de devlete sadakat olduğunu anlayabilirsek necate ulaşırız. Ne dersiniz kamu yönetiminde alacadana fıstık kuralı sona erer mi?

Memurlar.Net
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