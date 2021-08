Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

-

Kasım 2014'te engelli kadrosunda memuriyete başladım.

Engel oranım %60. e-Devlet'te SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde şu şekilde.

4B tescil bilgileri: Tescil Tarihi 25.09.2010 Toplam Gün Sayısı 276 (9 ay 6 gün)

4/c tescil bilgileri: Memuriyete: Giriş Tarihi 14.11.2014 Toplam Gün Sayısı: 2281

-Sigortalılık süresinde 60 yıla tabidir.(Maluliyet Sebebiyle) 08.06.2048 tarihinde emekliliğe hak kazanır.(emekli olabilecek yaş ve/veya tarih, sigortalının halen veya son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapmış olmaları durumunda geçerli olacaktır.) şeklinde. ( engelli vergi muafiyeti de % 60 engel oranına göre )

- Engel sebebiyle emeklilikte 15 yıla tabi olmam gerekmez mi? Emeklilikte 15 yıla tabidir ibaresi yazması için ekstra bildirim yapmak gerekir mi?

Engellilikten dolayı emekli aylığı bağlanma müracaatının mutlaka memur olarak görevini yaparken yapılmış olması şartı bulunur.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler içerisinde özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz şekilde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Diğer şartlar nelerdir?

- Belirttiğimiz gibi engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu önemli bir şarttır. Şayet memur değil de işçi, esnaf veya hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

- Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

- Engellilik oran durumunun son tespit yeri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile E-Devlet bilgileri

Genel olarak kişilerin göreve başlama tarihleri itibariyle emeklilik hizmet ve emeklilik yaş konusunun bu bilgilerde yer verildiğini, ancak kişilerin engellilik kadrosundan göreve girmekle birlikte engellilik oranlarının ve engellik oranlarına göre primli hizmetleri ve sigortalılık sürelerinin değişik olması ve bu oranların da son karar merciinin SGK Sağlık Kurulu olması nedeniyle 15 yıla tabidir uyarısının yazılmamış/yazılamamış olduğunu değerlendiriyoruz..

Sonuçta, her ne kadar 15 yıla tabi olduğu belirtilmese de, memurların engellilik oranları esas alınarak her zaman için yaş kaydı aranmadan yukarıda belirttiğimiz şartları yerine getirdiklerinde emekli olabileceklerini, sistemlerde görünmemesinin bir hak kaybına yol açmayacağını, ayrıca engelli memurların engellilikten dolayı resen emekliliklerinin söz konusu olamayacağını her zaman için isterlerse 65 yaşın dolmasına kadar da görevlerini yapabileceklerini, ayrıca durumunuzla ilgili bilgi ve belgelerin hem Kurumunuzda hem de SGK kayıtlarında olması gerektiğini, bu nedenle de 15 yıla tabidir ibaresinin bulunması için ayrıca bir bildirim yapılmasına ihtiyaç olmayacağını düşünüyoruz.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

Şayet göreve girmeden önce engellilik oranınız % 60 ise ve bu oranın da mutlaka SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi halinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanız ve 11 yıl da hizmetinizin olması ve engellilik müracaat tarihinde de halen memurluk görevinizi yapıyor olmanız halinde her zaman emekli olabilirsiniz.

Şayet, engellilik oranınız daha az ise yukarıda belirttiğimiz sigortalılık süreleri ve hizmet sürelerini taşımanız şartıyla engelliliğinizden dolayı yaş şartı aranmadan emekliliğinizin mümkün olacağını değerlendiriyoruz.

Yani engellilik oranınız % 60 olduğunda, 25/09/2010 + 15 yıl = 25/09/2025 tarihinde emeklilik için müracaat hakkınızın olacağını söyleyebiliriz.