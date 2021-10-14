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Korona virüs hastası otobüsten inmeyi reddetti

Kartal'da belediye otobüsüne binen corona virüs hastası bir kişi şoförün uyarısına karşın araçtan inmeyince devreye polis ekipleri girdi. Araçtan indirilen kişiye karantina kurallarını ihlalden işlem yapıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2021 07:54
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Korona virüs hastası otobüsten inmeyi reddetti

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen ve uaraçtan inmeyi reddeden corona virüs hastası kadın, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.

Otobüsün Kartal'daki peronunda araca binen ve ismi öğrenilemeyen kadının ulaşım kartını okutmasının ardından corona virüs hastası olduğu uyarısı çıktı.

Kadının araçtan inmeyi reddetmesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.

Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine yapılan kontrolde, kadının son 3 gündür corona virüs hastası olduğunu belirledi. Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Araç dezenfekte edilirken, peronda bekleyen yolcular başka bir otobüsle Kocaeli'ye getirildi.

#korona virüs# hasta# otobüsten inmeyi reddetti

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