Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize ve Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ile kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.