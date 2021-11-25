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Bakan Soylu: 2 milyon 780 bin kadın KADES'i indirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadınlarımızın, bir düğmeye bastığında kolluk kuvvetlerinin yanlarında olabileceğini bildikleri bir uygulamayı devreye aldık. 2 milyon 780 bin kadın bu uygulamayı cep telefonuna indirdi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 13:45
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Bakan Soylu: 2 milyon 780 bin kadın KADES'i indirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda dönem dönem birtakım haksızlıklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Sadece siyaset yapmak adına birtakım şeyler söyleniyor. Bütün bu çalışmalar yapılmışken, sanki yapılmamış gibi değerlendirmeler ortaya koyuyorlar." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin konuşulmayanları konuşan, halının altına süpürülmek istenenlere müsaade etmeyen, yüzleşmekten korkmayan, medeniyetine sahip çıkan, inancına, kültürüne bağlı olan bir anlayışı iktidara geldiği ilk günden itibaren yerine getirdiğini söyledi.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının liderliğinde tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Soylu, bu meselede ortaya konulan birliğin de önemli bir sinerji oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın salgın, enerji, göç ve ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu anımsatan Soylu, bunların yanı sıra da küresel anlamda kadına karşı şiddetin arttığını kaydetti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde kadına karşı şiddetle mücadelede önemli çalışmaların ortaya konduğunu dile getiren Soylu, bu çalışmalar doğrultusunda, sorumluluk bilinciyle çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 2 yıl önce bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla 75 maddelik bir "mücadele andı"nı ortaya çıkardıklarını dile getiren Soylu, bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2021-2025'i kapsayan eylem planının ortaya konulduğunu anlattı.

Bakanlık olarak eğitimler düzenlediklerini anlatan Soylu, 309 bin kolluk personelinin, kaymakamların, muhtarların bu konuda eğitim aldığını kaydetti.

KADES çalışmasına da işaret eden Soylu, "Kadınlarımızın, bir düğmeye bastığında kolluk kuvvetlerinin yanlarında olabileceğini bildikleri bir uygulamayı devreye aldık. 2 milyon 780 bin kadın bu uygulamayı cep telefonuna indirdi." dedi.

Kadına karşı şiddetle mücadele için ortaya konan çeşitli çalışmaları da aktaran Soylu, "Dönem dönem birtakım haksızlıklarla da karşı karşıya kalıyoruz. Sadece siyaset yapmak adına birtakım şeyler söyleniyor. Bütün bu çalışmalar yapılmışken, sanki yapılmamış gibi değerlendirmeler ortaya koyuyorlar." dedi.

Soylu, her polis karakoluna bir kadın polis memuru verildiğini, tüm polis merkezi amirliklerinde ve jandarmada 150 yerde güven masası kurulduğunu, 3 binin üzerinde kadın polis memurunun görevlendirildiğini anlattı.

Soylu, Emine Erdoğan'a verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte kadına karşı şiddetle mücadele konusunda Türkiye'ye bir çağrı yaptınız. Bu meseleyi kendi siyasetlerine ve ideolojilerine sadece bir iktidar savaşı olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermediniz. Bu yolculukta üzerimizdeki sorumluluk devam ettiği sürece, daha sonra da bir birey olarak bize çizdiğiniz bu çizgiyi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

#Emine Erdoğan# İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu# Kadına karşı şiddetle mücadele
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