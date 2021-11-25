Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı
Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Kasım 2021 14:53
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı'nın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının editörlüğünü üstlendiği öğrenildi.
Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti:
"Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."