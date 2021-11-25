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Kadın itfaiyecilerin motivasyonu; hayat kurtarmak

ANTALYA'da kadın itfaiyeciler, eğitimdeki performanslarıyla göz doldurdu. Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan itfaiyeciler, meslek seçimi yaparken insan ve hayvanların hayatını kurtaracaklarını bilmenin, motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Kasım 2021 20:31
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Kadın itfaiyecilerin motivasyonu; hayat kurtarmak

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine 1 yıl önce katılan 5 kadın itfaiyeci, zorlu eğitimlerden geçerek güç ve becerilerini zirvede tutuyor. Kent merkezi ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren kadın itfaiyeciler, sıcak olaylardan arta kalan zamanlarını eğitimle geçiriyor. Belediyenin Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, ekipman kullanımı, teknik, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı eğitimleri alarak görevlerine hazırlanıyor.

'CANLILARA FAYDAM OLSUN İSTİYORUM'

Yapılan her eğitimin bir amacı olduğunu anlatan itfaiyecilerden Merve Nur Toy (24), beceri ve hızlarını zirvede tutmaya özen gösterdiklerini söyledi. Çocukluğunda duyduğu siren seslerinin meslek seçiminde büyük rol oynadığını belirten Toy, "Siren sesi olumsuz bir olayın yaşandığını bana hatırlatırdı. Olumsuzluğun olduğu yerde bir insanın veya bir hayvanın canı tehlikede olabilir. Ben canlılara faydam olsun istiyorum. Bu nedenle itfaiyeci oldum" diye konuştu.

'HERKESİN KAÇTIĞI YERE BİZ KOŞARAK GİRİYORUZ'

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Betül Erdal (22) da küçüklüğünden bu yana insanların ve hayvanların hayatına dokunmak, yardım eli uzatmak istediğini söyledi. Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Erdal, "Herkesin kaçtığı yere biz koşarak giriyoruz, müdahalede bulunuyoruz" dedi.

Seher Özdemir (24) ise "Ailem itfaiyeci olmak istediğimi söylediğimde bana çok destek oldu. Onların desteğiyle bu zamana geldim. İnsanlara ve hayvanlara sevgimi itfaiyeci olarak göstermek istedim. Bir hayvanı düştüğü çukurdan çıkardığımda, yangında bir insana yardım elimi uzattığımda içimde beliren duygunun sözle ifadesi yok" diye konuştu.

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