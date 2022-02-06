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Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz

İstişare toplantısında vekillerle buluşan Cumhurbaşkanı, gündemi değerlendirdi. Hayat pahalılığı, gübre fiyatları gibi sahadan gelen şikayetleri dinleyen Erdoğan "Ekonomik programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz. Programın zamanlamasını doğru bulmayanlar olabilir. Ancak bu kararı verdik, başarı için arkasında duruyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Şubat 2022 07:50
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Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşın sıkıntılarını ve problemlerini bildiklerini ifade ederek "Ama bu sıkıntılı dönemi de atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz. Her rahmet bir zahmetin sonucudur. Biz bu sıkıntılı dönemden çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarına hız verdi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı istişare toplantılarında milletvekillerine 'Her konuyu çekinmeden ve samimi olarak konuşmaları' gerektiğini belirterek, gündeme getirilen önerileri ve şikayetleri tek tek not aldı. Son istişare toplantısında da milletvekilleri ile gündemdeki konuları değerlendiren Erdoğan'ın verdiği mesajlar özetle şöyle:

MODELİMİZ ÖRNEK OLACAK

Her rahmet bir zahmetin sonucudur, biliyoruz. Biz bu dönemden çıkacağız. Ekonomik politikamız dünyaya örnek olacak. Vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, bütün yaşadıklarını biliyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz. Ayrıca ekonomi programıyla ilgili farklı düşüncesi olanlar veya bu işin zamanlamasını doğru bulmayanlar olabilir. Ama biz bu kararı verdik, bunun başarısı için en üst düzeyde kararımızın arkasında duruyoruz.

(Muhalefetin erken seçim çağrıları) Bizim böyle bir gündemimiz yok. Siz de gündemde tutmayın. Sakın ha, sakın ha! Biz sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Her zaman vatandaşın yanında olacağız, muhalefet seçimin hemen ardından erken seçim demeye başladı ama bizim için böyle bir gündemimiz kesinlikle yok.

(Yunanistan sınırında donarak ölen mülteciler) Avrupa'nın yaptığına bakın. Canlı canlı donarak öldüler. Avrupalıların Aylan bebek gibi bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Bizim ülkemize gelenler, canlarını kurtarmak için geliyorlar. Biz mültecileri dışarı atamayız.

BÖLGEYİ İYİ TANIYAN BÜROKRATLAR ATANMALI

İstişare toplantılarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleri, doğru politikalar ile HDP'nin seçimde baraj altı kalabileceğini söyledi. Bölgede AK Parti'nin tek rakibinin HDP olduğunu ve buna göre politikalar yürütülmesi gerektiğini dile getiren milletvekilleri "Bölgeye, buraları bilen, anlayan bürokratların atanması daha doğru olacaktır" dedi. Erdoğan da bu talebe hak verdi.

OMICRON'A RAĞMEN HİZMETE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı'nın hastalığı hafif geçirdiği bilgisini paylaştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca bütün siyasi liderler, STK temsilcileri, dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanları geçmiş olsun mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı, bütün mesajlara tek tek cevap yazarak teşekkür etti. Vatandaşlar da Erdoğan çiftine sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileterek dua etti.

BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çalışanları, hayat pahalılığı altında ezdirmeyeceğiz, külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Müsterih olun" dedi.

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Tünelin yatırım tutarının 1 milyar 150 milyon lira olduğunu belirten Erdoğan "Bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım, 5 dakikaya düşecek " dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek.

Erdoğan, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Zonguldak'tan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturalarıyla ilgili yaptığımız son düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.

YÜCEL KAYAOĞLU

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