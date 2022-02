4 kişinin öldüğü yangında İBB ihmali iddiası: İtfaiye söndürüp gitti

İstanbul Güngören'de önceki gün fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye skandallar zinciriyle sarsılıyor. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri 13.30'ta gelen yangın ihbarına 13.40'ta müdahale etti. 3 saat süren çalışmanın ardından yangın 16.30'da söndürüldü. Ancak itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından iş yerinde arama-tarama yapmadan olay yerinden ayrıldı. Dumandan etkilenen 6 işçi hastanede tedavi altına alınırken, itfaiyenin skandalı işçilerden birinin verdiği ifadeyle ortaya çıktı.

ARAMA YAPMADAN GİTMİŞLER



Yangın çıktığı anda binada olan ve kaçmak isterken aşağı atlayıp ayağını kıran işçilerden Suriyeli Bessam Muhammed Abdullah'ın ifadesi, itfaiyenin bina içinde arama yapmadığını ortaya koydu. Saat 18.00 sıralarında Güngören Merkez Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Suriyeli işçi, polislere binadan atlamadan evvel biri İranlı 3'ü Suriyeli 4 işçinin iş yerinin tuvaletine doğru gittiğini gördüğünü söyledi.

İŞÇİ ANLATINCA BULUNDU



Suriyeli Bessam Muhammed Abdullah ifadesinde, "Camdan atlamaya giderken Jasim Waka, Uday Vehid, Majid Elseydi (Suriyeli) ve Ahmed'in (İranlı) iş yerinin tuvaletine doğru kaçtıklarını gördüm. Çevrede bulunan vatandaşlar beni hastaneye götürdüler. Ayağım alçıya alındı. Hastaneden çıkınca ifade vermek için polise gittim" dedi. İşçinin beyanı üzerine itfaiyeye haber verip olay yerine giden polis ekipleri, kapısı kilitli olan iş yerinin tuvaletinde 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.

18 SAAT SONRA 1 CESET DAHA



Yangın sonrası binada kapsamlı arama tarama çalışması yapmakla görevli olan itfaiyenin skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Yangın yerinde inceleme yapan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde çatıdan düşen kereste parçaları altında 1 ceset daha buldu. İBB'ye bağlı itfaiyenin skandallarının peş peşe gelmesi ve beşinci cesedin polis tarafından bulunmasıyla birlikte itfaiye ekipleri yangından hemen sonra yapması gereken bina içerisi ve çevresindeki detaylı aramayı başlattı.

Her taşın altına bakılmalıydı



Eski itfaiyeciler, yaşanan olayı "skandal" olarak nitelendiriyor. Yangına giden itfaiyecilerin görevinin sadece "söndürmek" olmadığını aktaran itfaiyeciler şunları kaydetti: "Yangını kontrol altına almak demek, sadece yangını söndürmek demek değildir. Yangın alanında her yönü ile kontrol sağlanmalıdır. Alevler söndürüldükten sonra soğutma ve arama-tarama çalışmaları yapılır. Yangın yerindeki her şeye su ve köpük değip değmediği, boşluk olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli görülen bölgelerde soğutma devam eder. Ardından yangın alanında canlı bir varlığın bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu konuda hiçbir detay atlanmaz. Önce yangın sırasında bölgede bulunan insanların kimlikleri tespit edilir. Sonra kurtulan ve kurtarılan isimlerle karşılaştırılır. Karşılaştırmada kayıp insan yoksa bile iş şansa bırakılmaz. Canlı ya da hayatını kaybeden biri var mı diye her taşın altına bakılır. İyice emin olunmadan bölgeden gidilmez. Bu skandalın arkasında tecrübesiz kadrolar var."

Daire Başkanı CHP'li emekli asker



Skandala sebep olan İBB itfaiyesi, 2019'da belediyenin CHP'ye geçmesiyle en büyük kıyımın yaşandığı kurumlardan biri oldu. 20 yılı aşkın görev yapan tecrübeli daire başkanı, müdürler, grup amirleri, ekip çavuşları ve onbaşılar görevden alınıp yerlerine itfaiyecilik geçmişi yetersiz, tecrübesiz isimler getirildi. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na, 2017-2018 arasında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan emekli Albay Remzi Albayrak atanmıştı. Albayrak'ın itfaiyeciliğe dair hiçbir geçmişi olmaması ve TSK'da görev yaptığı süre boyunca NATO'nun yurt dışı karargahlarında görev yapması dikkat çekmişti. Patlak veren skandalın bu kıyımlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Şahin Şen