Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Türk milletinin, tüketicinin korunmasına yönelik olarak tarih boyunca büyük bir duyarlılığı olduğuna dikkati çekti.

Günümüzde internet kullanımıyla birlikte tüketici haklarının yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Kabukçuoğlu, şöyle konuştu:

"İnternet erişiminin yaygınlaşması ve internet kullanım oranlarının artmasıyla e-ticaret alanında faaliyet gösteren küresel oyuncuların faaliyetlerinin eriştiği hacim artmıştır. 2016 yılında küresel internet kullanıcılarının yüzde 53'ünün yani 1 milyar kullanıcının çevrimiçi mecrada alışveriş yaptığı tespit edilmektedir. 2011 yılında dünya ticaretinin sadece yüzde 3,6'sını oluşturan küresel e-ticaret hacmi 2017 yılında yüzde 10 seviyelerine yaklaşmıştır. 2021 yılında ise bu oranın yüzde 13'lere yükseleceği öngörülmektedir. Bu artışta birçok faktör rol oynamakla birlikte küresel anlamda internet kullanıcı sayısındaki artış, önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekmektedir."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise yasa teklifine genel olarak "evet" dediklerini belirterek "Kanun teklifinde üreticinin faydasına olan düzenlemeler var ama siz tüketiciyi kandırıyorsunuz. Gerçek rakamları söylemiyorsunuz. TÜİK gerçek rakımları saklıyor. Enflasyon, işsizlik, büyüme rakamları hepsi hayal. Sahada vatandaşlar çocuklarına iş istiyor. Enflasyon rakamları yüzde 50'lerde gösteriyorsunuz ama halk pazarlarda yüzde 100'lere varan artışları görüyor." dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta zirve ülkelerden birisi olmasına rağmen bugün et ve süt ürünlerinden temel bakliyat ürünlerine kadar neredeyse bütün ürünlerin ateş pahası haline geldiğini söyledi.

Ürünlere fahiş oranlarda zamlar yapıldığını belirten Karaduman, "En son Et ve Süt Kurumu, kırımızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam yaptı. Bir gün ekmek kuyruğu, bir gün et kuyruğu, diğer gün yağ kavgası. Bu manzara yıllardır yürütülen yanlış tarım ve hayvancılık politikasının sonucudur. Eski Türkiye'yi görmeyen gençlere bugün adeta eski Türkiye gösteriliyor." diye konuştu.