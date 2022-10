İlber Ortaylı: Türk ailesi parçalanıyor

İlber Ortaylı, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, her yerde aile yapısının önemli olduğundan bahsettiğini aktardı.

Gençlerin sözlerinin dinlenmemesinden yakındığını anlatan Ortaylı, "Köyün aile içi yapısını düzenleyememişiz. Evin ihtiyarları, gençleri dinlemiyor. Hiçbir şekilde dinlemiyor ve huyları buna müsait değil." dedi.

"TÜRK AİLESİ PARÇALANIYOR"

Bu durumun köyde değil, şehirde de aynı olduğunu dile getiren Ortaylı, şöyle konuştu:

* Çocukların hepsinin şikayeti şu, 'geliyoruz, öğreniyoruz, Avrupa'da okuduk, birtakım tekliflerimiz, önerilerimiz var babamızın müessesesini geliştirmek için bizi dinlemiyor, etrafındaki menajerleri dinliyor.' diyorlar. Yani siz sonunda o ağacın dallarıyla devam etmek zorundasınız.

* Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar. Bu ciddi bir şey. Türk ailesi parçalanıyor. Parçalanmanın nedeni ne? Böyle dar bir gelirle buna nasıl cesaret ediyorsun? 3 neslin yaşadığı bir evde, bir kere çocukların gördüğü terbiye değişik olur. Pişen yemek, yapılanlar farklı olur. Temizlik farklı olur. Buna tahammül edemiyorlar.

"ÇOK YANLIŞ TEORİLER VAR"

Her toplumun kendine ait adetleri olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Çok yanlış teoriler var. Çekirdek aile. İşte ailenin küçüklüğü, kadının ve gençlerin özgürlüğü, bunlar iyi güzel de yani her zaman da geçerli sloganlar değil. Her toplumun kendi adeti değil. Siz bu toplumda 16 yaşına gelen çocuk için 'hadi artık sana yeterince baktık, git ekmeğini bul' diye bir lafa maruz kalacağını düşünüyor musunuz? Herkes çocuğuna sonuna kadar sahip çıkıyor, büyütüyor." ifadelerini kullandı.