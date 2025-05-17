Bakan Işıkhan Açıkladı: Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında!
Engelli bireyler için istihdamda devrim niteliğinde bir adım atıldı! Engelsiz İŞKUR Platformu, hibe desteğinden danışmanlığa kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Başarı hikayeleri ve açık iş ilanlarıyla dolu bu platform hakkında tüm detaylar haberimizde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşların iş gücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Engelsiz İŞKUR Platformu'nun yayında olduğunu belirten Işıkhan, platformun engelli bireylerin istihdam süreçlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Bu platform sayesinde engelli vatandaşlar, iş gücü piyasasında daha aktif rol alabilecekler.
Engelsiz İŞKUR Platformu'nun Sunulan Hizmetleri
- Engelli hibe desteği projeleri
- Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri
- Engelli aday havuz sistemi
- Açık iş ilanları ve engelli istihdamına dair haritalar
- Başarı hikayeleri ve istatistikler
- Yararlı kaynaklar ve geri bildirim sistemi
Kullanıcı Dostu ve Hızlı Erişim
Platform, tüm bu hizmetleri tek çatı altında, kullanıcı dostu ve hızlı erişilebilir bir altyapı ile sunmaktadır. Böylece engelli bireyler, istihdam olanaklarına daha kolay ulaşabilecek ve iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alabileceklerdir.